Нижегородцам вернули лишь 50 млн рублей, похищенных кибермошенниками Происшествия

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Начальник управления МВД по Нижнему Новгороду, полковник юстиции Олег Соколов, выступая на заседании городской думы, назвал киберпреступность одной из самых серьезных угроз для благополучия жителей. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По его данным, в 2025 году количество хищений, совершенных через интернет, сократилось на 2,3% и составило 4,14 тысячи случаев. Однако такие преступления составляют почти половину всех имущественных деяний. Общий ущерб превысил 2 млрд рублей, пострадали более 4 тысяч человек.

"К сожалению, потерпевшим возвращено чуть более 50 млн рублей. В 2024-м нам удалось вернуть всего 16 млн", — отметил Соколов.

Он добавил, что ежедневно полиция регистрирует от 20 до 80 обращений граждан о попытках подобных преступлений. При своевременном заявлении раскрывается каждая четвертая кража с банковской карты, подчеркнул он.

В прошлом году правоохранители задержали подозреваемых, причастных к 301 эпизоду кибермошенничества. Также были приостановлены услуги связи по 350 абонентским номерам, через которые осуществлялись переводы средств, и арестованы 140 расчетных счетов.

С декабря 2025 года по настоящее время возбуждено 62 уголовных дела по статье 187 УК РФ в отношении дропперов, предоставлявших мошенникам сим-карты.

Кроме того, только за февраль 2026 года в Нижнем Новгороде обнаружены семь сим-боксов, обеспечивавших прием и передачу звонков от злоумышленников. Задержаны трое россиян, которые обслуживали оборудование. Из незаконного оборота изъято более 2 тысяч сим-карт.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде раскрыли свыше 1,5 тысячи экономических преступлений.