Воспитательнице из Арзамаса грозит срок за дропперство Происшествия

В Арзамасе полицейские выявили схему с использованием чужой банковской карты для незаконных операций. В результате под следствием оказалась 37‑летняя сотрудница детского сада.

По данным ГУ МВД России по Нижегородской области, женщина в период с декабря 2025 года по февраль текущего года за денежное вознаграждение передала незнакомому мужчине оформленную на свое имя банковскую карту. Кроме того, она предоставила ему полный доступ к личному кабинету онлайн-банка.

Таким образом, злоумышленник получил возможность дистанционно управлять счетом, использовать его для транзита и обналичивания похищенных средств. Как установили правоохранители, своими действиями женщина способствовала совершению киберпреступлений и легализации доходов, полученных незаконным путем.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей".

В настоящее время ранее не судимой подозреваемой избирается мера пресечения. Расследование продолжается.

В полиции напоминают: передавать банковские карты, реквизиты и доступ к онлайн‑банку третьим лицам нельзя, даже если за это предлагают деньги. За дропперство предусмотрена уголовная ответственность — вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

