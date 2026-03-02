Эксклюзив
15 нижегородских племенных хозяйств участвуют в проекте по геномной селекции

02 марта 2026 17:45
15 нижегородских племенных хозяйств участвуют в проекте по геномной селекции

Фото: минсельхоз Нижегородской области

Пятнадцать племенных хозяйств Нижегородской области принимают участие в федеральном проекте по геномной селекции. В этом году к нему присоединились девять организаций.

Проект реализуется с 2024 года. Он нацелен на отбор высокопродуктивных животных и дальнейшего увеличения объемов производства молока. С 2026 года работа по геномной селекции в стране стала частью федерального проекта «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике» национального проекта по обеспечению технологического лидерства «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», инициированного президентом Владимиром Путиным.

«Основой проекта является постоянный отбор и анализ ДНК животных, по которым имеется достоверная всесторонняя информация – это более 29 тысяч генотипированных животных и более 160 тысяч животных с анализом фенотипической и родословной информации. На основе этих данных разрабатывается региональный индекс племенной ценности. Это даст возможность увеличить надои и улучшить здоровье животных, сократить зависимость от импорта скота, выбирать лучших родителей для потомства и проверять его по генетике и продуктивности. Опыт региона поможет создать общероссийскую систему оценки ценности пород КРС», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Срок реализации проекта составляет шесть лет - два трехлетних цикла, это связано с необходимостью смены минимум двух поколений животных с трехлетним жизненным циклом на основе геномных оценок. Компенсация сельскохозяйственным товаропроизводителям в этом году составит до 70% затрат.

«В лаборатории селекционного контроля качества проводятся исследования на 11 показателей качества молока – от массовой доли жира и белка до содержания минеральных солей. Это необходимо для анализа племенной ценности животных, улучшения композиционной и гигиенической ценности молока. Параллельно наши специалисты занимаются оценкой внешних физических данных животных более чем по 20 критериям. Это позволяет проводить более точный селекционный отбор для устранения выявленных недостатков в стадах в будущем и ускорить их генетический прогресс», - рассказал руководитель по племенной работе ООО «Нижегородское» (входит в состав племобъединения Агрохолдинга «Русское поле») Олег Кислицын.

Ожидается, что система целенаправленного отбора лучших особей, которая основывается на постоянном сборе и использовании достоверных фенотипических (продуктивность, ветеринарные признаки и др.) и генетических данных, позволит стабильно повышать продуктивность животных, добиваясь показателя роста порядка 3% в год.

Главный зоотехник-селекционер ООО «ПЗ Пушкинский» Татьяна Кочнева рассказала, что их предприятие участвует в программе с самого начала. В 2024 году исследовали 830 голов маточного поголовья, в 2025-м – еще 250, из них 125 голов молодняка. В этом году планируется исследовать 500 голов.

«Проект хороший, ветеринары сами к нам приезжают, все анализы берут, после исследований дают расшифровку, мы смотрим индексы и уже знаем, что делать с поголовьем, кого – на племенную продажу, кого – оставляем. Кроме того, это значительно облегчает нам жизнь, потому что с марта 2026 года в России вводится обязательная регистрация племенного скота в Федеральной государственной информационно-аналитической системе племенных ресурсов. У нас уже будет все в системе. И немаловажно, что нам практически полностью компенсируют затраты», - сказала она.

Подробнее о доступных мерах поддержки предприятий АПК можно узнать на сайте министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области: https://mcx-nnov.ru/ и Министерства сельского хозяйства РФ: https://mcx.gov.ru/activity/state-support/.

Напомним, что нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» начал действовать в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. Его основная цель – развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости для обеспечения наличия в стране всех необходимых продуктов и получения больших возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. В состав нацпроекта вошли пять федеральных проектов: «Биотехнологии в АПК», «Селекция и генетика», «Ветеринарные препараты», «Техника и оборудование для АПК», «Кадры в АПК».

Теги:
АПК Животноводство
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
