Нижегорокое правительство утвердило девять направлений развития госслужбы

В Нижегородской области определили приоритеты развития государственной гражданской службы на 2026-2028 годы. Соответствующий указ губернатора опубликован на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что документ принят в соответствии с федеральным и региональным законодательством и направлен на системное совершенствование работы госслужбы.
Всего утверждено девять ключевых направлений. Среди них — совершенствование правовых и методологических основ гражданской службы, а также формирование высокопрофессионального кадрового состава, способного обеспечивать эффективность государственного управления.
Отдельное внимание планируется уделить привлечению молодежи в систему регионального управления и развитию личностного и профессионального потенциала действующих служащих.
В числе приоритетов также названы повышение мотивации и вовлеченности сотрудников.
Кроме того, власти намерены работать над укреплением престижа гражданской службы на региональном рынке труда.
В документе обозначено развитие информационных технологий и цифровизация кадровых процессов, формирование корпоративной культуры, а также внедрение принципов клиентоцентричности и инструментов бережливого управления в деятельности исполнительных органов области.
