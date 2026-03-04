Нижегорокое правительство утвердило девять направлений развития госслужбы Политика

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области определили приоритеты развития государственной гражданской службы на 2026-2028 годы. Соответствующий указ губернатора опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что документ принят в соответствии с федеральным и региональным законодательством и направлен на системное совершенствование работы госслужбы.

Всего утверждено девять ключевых направлений. Среди них — совершенствование правовых и методологических основ гражданской службы, а также формирование высокопрофессионального кадрового состава, способного обеспечивать эффективность государственного управления.

Отдельное внимание планируется уделить привлечению молодежи в систему регионального управления и развитию личностного и профессионального потенциала действующих служащих.

В числе приоритетов также названы повышение мотивации и вовлеченности сотрудников.

Кроме того, власти намерены работать над укреплением престижа гражданской службы на региональном рынке труда.

В документе обозначено развитие информационных технологий и цифровизация кадровых процессов, формирование корпоративной культуры, а также внедрение принципов клиентоцентричности и инструментов бережливого управления в деятельности исполнительных органов области.

Ранее сообщалось, что власти Нижегородской области утвердили положение о министерстве демографии.