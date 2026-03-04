Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
04 марта 2026 09:00
Нижегорокое правительство утвердило девять направлений развития госслужбы
03 марта 2026 17:47
Нижегородский правовой департамент возглавил Александр Каморников
03 марта 2026 13:43
Нижегородские почтальоны могут побороться за звание лучших в России
03 марта 2026 13:14
Запущено народное голосование III Всероссийской премии "Служение"
27 февраля 2026 19:03
Эксперт-мониторинг событий с 20 по 27 февраля 2026 года от АНО "Минин-центр"
27 февраля 2026 16:23
Сергей Горин снова возглавил Общественную палату Нижнего Новгорода
26 февраля 2026 17:34
Михаил Мишустин поблагодарил "Единую Россию" за народную программу и системную поддержку правительства
26 февраля 2026 16:44
Президент наградил замгубернатора Берковича почетной грамотой
26 февраля 2026 14:59
Евгений Люлин рассчитывает, что закон о борщевике закроет лазейки для нерадивых землевладельцев
26 февраля 2026 14:49
Депутаты ЗСНО утвердили список кандидатов, удостоенных медали "За поддержку СВО"
Политика

Нижегорокое правительство утвердило девять направлений развития госслужбы

04 марта 2026 09:00 Политика
Нижегорокое правительство утвердило девять направлений развития госслужбы

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области определили приоритеты развития государственной гражданской службы на 2026-2028 годы. Соответствующий указ губернатора опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что документ принят в соответствии с федеральным и региональным законодательством и направлен на системное совершенствование работы госслужбы.

Всего утверждено девять ключевых направлений. Среди них — совершенствование правовых и методологических основ гражданской службы, а также формирование высокопрофессионального кадрового состава, способного обеспечивать эффективность государственного управления.

Отдельное внимание планируется уделить привлечению молодежи в систему регионального управления и развитию личностного и профессионального потенциала действующих служащих.

В числе приоритетов также названы повышение мотивации и вовлеченности сотрудников.

Кроме того, власти намерены работать над укреплением престижа гражданской службы на региональном рынке труда.

В документе обозначено развитие информационных технологий и цифровизация кадровых процессов, формирование корпоративной культуры, а также внедрение принципов клиентоцентричности и инструментов бережливого управления в деятельности исполнительных органов области.

Ранее сообщалось, что власти Нижегородской области утвердили положение о министерстве демографии.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
кадры Правительство Нижегородской области
Поделиться:
Новости по теме
25 февраля 2026 10:59
Должность зампреда по вопросам СВО появится в нижегородском правительстве
05 февраля 2026 18:50
Нижегородским ученым озвучили задачи нового министерства
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных