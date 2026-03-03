Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Общество

Положение о министерстве демографии утвердили в Нижегородской области

03 марта 2026 09:36 Общество
Положение о министерстве демографии утвердили в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области утвердили положение о министерстве демографии. Соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

Министерство будет отвечать за демографическую политику, развитие рынка труда и вовлечение жителей в экономику. В его ведении — занятость населения, социальные выплаты безработным, вопросы трудовых отношений, доходов и охраны труда.

Также ведомство займется расчетом потребности региона в иностранных работниках и реализацией программы по добровольному переселению соотечественников из‑за рубежа. Ему переданы полномочия по квотированию рабочих мест и регистрации коллективных договоров.

Среди ключевых задач — анализ демографической ситуации и рынка труда, прогнозирование потребности в кадрах и формирование баланса трудовых ресурсов. Отдельное внимание планируют уделить работе с неработающими жителями, в том числе многодетными родителями и родителями детей с инвалидностью, помогая им найти подходящие форматы занятости.

Ведомство начало работу с 1 января. Оно создано на базе управления по труду и занятости населения. Курировать министерство будет заместитель губернатора Егор Поляков, возглавит его Игорь Пантюхин.

Ранее сообщалось, что зампреда по вопросам СВО появится в Нижегородской области.

