Крыша здания на территории "Красного Сормова" обрушилась под тяжестью снега Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Частичное обрушение крыши произошло в одном из зданий на территории завода "Красное Сормово".

Как НИА "Нижний Новгород" пояснили в пресс-службе судостроительного предприятия, инцидент произошел в одном из пролетов неиспользуемого здания. Причиной послужила "снеговая нагрузка".

Уточняется, что обошлось без пострадавших. На работе завода случившееся не сказалось.

Ранее выяснилось, что под тяжестью снега обрушилась часть крыши Нижегородского кремля. Первоочередные работы на объекте планируют выполнить к 6 марта, чтобы восстановить туристический маршрут.

Также мы рассказывали, что из-за снега обрушилась крыша одного из теремов усадьбы Левашевых в Воскресенском районе Нижегородской области.