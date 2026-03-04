"По ощущениям -26": нижегородцам рассказали о погоде в мартовские выходные Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде в праздничные дни ожидается существенное понижение температуры. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Погода".

По предварительным данным, после комфортного +1 градуса в субботу, 7 марта, погода резко изменится. Уже в воскресенье, 8 марта, днем температура воздуха составит -7 градусов, однако по ощущениям будет около -14. В ночные часы похолодание усилится: столбики термометров опустятся до -18 градусов, а ощущаться это будет как -23.

Утром 9 марта температура снизится до -21 градуса. По ощущениям на улице будет до -26. Осадков в этот день синоптики не прогнозируют.

Потепление начнется во вторник, 10 марта. Днем ожидается -6 градусов, по ощущениям — до -12. К ночи температура поднимется до +1. Почти весь день прогнозируются осадки. А уже со среды в городе установится плюсовая температура.

