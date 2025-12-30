Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Благоустройство Автозаводского парка обойдется в 4 млрд рублей

Благоустройство Автозаводского парка обойдется в 4 млрд рублей

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на встрече с журналистами 30 декабря рассказал о трех городских парках, которые наиболее остро нуждаются в благоустройстве.

В первую очередь речь идет об Автозаводском парке. Для него уже разработана проектно-сметная документация. Сейчас власти ищут подходящий источник и механизм финансирования.

"Там очень хороший проект, мы его обсуждали с автозаводцами. Мне кажется, он даже масштабнее, чем было благоустройство парка "Швейцария", - отметил Шалабаев.

Предварительная оценка стоимости работ в Автозаводском парке составляет около 4 млрд рублей.

Кроме Автозаводского, в планах благоустройства также находится Сормовский парк, где уже создана предварительная концепция. Сейчас рассматриваются различные варианты реализации.

Продолжение работ также предусмотрено и в парке имени 777-летия Нижнего Новгорода в Автозаводском районе. Второй этап запланирован на следующий год, с заложенным финансированием в городском бюджете.

Напомним, проект благоустройства Автозаводского парка в Нижнем Новгороде начали готовить еще в 2023 году. Предполагалось, что сами работы будут завершены к 2026 году. В рамках проекта предполагается полная модернизация инженерных сетей, включая замену коммуникаций. Также в парке появятся зоны для спокойного отдыха, спортивные площадки, будет выполнено благоустройство прибрежной территории парковых водоёмов.

Ранее стало известно, какие праздничные мероприятия (0+) пройдут в нижегородских парках в Новый год.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

