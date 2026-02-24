Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 февраля 2026 18:49
Более 23 млн рублей выделено на создание цветников в центре Нижнего Новгорода
24 февраля 2026 18:25
Нижегородцев привлекут к ответственности за самовыгул собак
24 февраля 2026 18:12
Сотовую связь провели в бухту Тала в Антарктиде
24 февраля 2026 17:52
Нижегородцам напомнили о важности регулярной диспансеризации
24 февраля 2026 17:40
В День защитника Отечества стартовала регистрация на третий сезон Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0"
24 февраля 2026 17:30
187% месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде в феврале
24 февраля 2026 16:48
Бесплатных адвокатов в Нижегородской области становится все меньше
24 февраля 2026 16:35
Стартовал четвертый Всероссийский патриотический конкурс "Памяти героев верны!"
24 февраля 2026 16:17
Свыше 460 кг некачественного мяса изъяли в Нижегородской области
24 февраля 2026 16:02
Более 740 млн рублей направили на безопасность дорог Нижегородской области
Общество

Более 23 млн рублей выделено на создание цветников в центре Нижнего Новгорода

24 февраля 2026 18:49 Общество
Более 23 млн рублей выделено на создание цветников в центре Нижнего Новгорода

Администрация Нижегородского района объявила два электронных аукциона на устройство цветников из однолетних растений и их последующее содержание в 2026 году. Общая начальная стоимость контрактов превышает 23 млн рублей.

Первый контракт с максимальной ценой 12,35 млн рублей предусматривает озеленение в границах: улица Большая Покровская — площадь Максима Горького — Нижневолжская набережная — набережная Гребного канала. В частности, цветники появятся на Театральной площади (145 кв. м), в сквере Горького (992 кв. м), на Нижневолжской набережной от Канавинского моста до Казанского съезда (1070 кв. м), у дома №2 на улице Большой Покровской, вдоль дома №71 по улице Максима Горького, на набережной Гребного канала, а также на подиумах на Большой Покровской и в вазонах на набережной.

Общая площадь устройства составит 2577 кв. м, отдельно предусмотрено оформление подиумов площадью 47 кв. м и вазонов — 69,4 кв. м.

Второй контракт на 11,64 млн рублей охватывает территорию в границах площадей Минина и Пожарского и Свободы, улиц Белинского и Яблоневой, а также Верхневолжской набережной.

К 9 мая цветники должны обустроить в скверах Жукова, Ракутина и на улице Яблоневой, а также у обелисков на улице Большой Перекрестной и в деревне Новой.

До 8 июня работы запланированы в большом сквере на площади Минина и Пожарского (600 кв. м), на Верхневолжской набережной (1400 кв. м), у дома №1 по улице Минина, в Ковалихинском сквере и вдоль улицы Студеной.

Для оформления клумб планируется использовать широкий ассортимент однолетников. В перечень вошли агератум, алиссум, бегония изящная, колеус Блюма, кохия, петуния крупноцветковая, сальвия, тагетес прямостоячий и отклоненный, цинерария. В вазонах дополнительно предусмотрена ампельная петуния. Часть цветников оформят с применением органоминеральных удобрений.

Контракты включают не только посадку, но и полный цикл ухода до 30 сентября 2026 года: регулярный полив, прополку, рыхление почвы, внесение удобрений, удаление отцветших растений и замену цветов при необходимости. Проверки содержания планируется проводить не реже одного раза в неделю.

Работы по устройству цветников должны начаться не позднее 18 мая 2026 года. При неблагоприятных погодных условиях сроки могут быть скорректированы по согласованию сторон. Заявки на участие в аукционах принимаются до середины марта, подведение итогов намечено на 17 и 19 марта 2026 года соответственно.

Ранее сообщалось, что 89 млн рублей выделено на благоустройство пустыря у нижегородского ЖК "Корабли".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Госзакупки Цветы
Поделиться:
Новости по теме
13 февраля 2026 13:17
Почти 3,9 млн рублей выделено на благоустройство территории КРТ в Ольгине
11 февраля 2026 13:00
Парк 777-летия Нижнего Новгорода и сквер Комарова благоустроят за 258 млн
30 августа 2025 11:17
Нижегородцам напомнили о наказании за сорванные с клумбы у подъезда цветы
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных