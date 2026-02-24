Более 23 млн рублей выделено на создание цветников в центре Нижнего Новгорода Общество

Администрация Нижегородского района объявила два электронных аукциона на устройство цветников из однолетних растений и их последующее содержание в 2026 году. Общая начальная стоимость контрактов превышает 23 млн рублей.

Первый контракт с максимальной ценой 12,35 млн рублей предусматривает озеленение в границах: улица Большая Покровская — площадь Максима Горького — Нижневолжская набережная — набережная Гребного канала. В частности, цветники появятся на Театральной площади (145 кв. м), в сквере Горького (992 кв. м), на Нижневолжской набережной от Канавинского моста до Казанского съезда (1070 кв. м), у дома №2 на улице Большой Покровской, вдоль дома №71 по улице Максима Горького, на набережной Гребного канала, а также на подиумах на Большой Покровской и в вазонах на набережной.

Общая площадь устройства составит 2577 кв. м, отдельно предусмотрено оформление подиумов площадью 47 кв. м и вазонов — 69,4 кв. м.

Второй контракт на 11,64 млн рублей охватывает территорию в границах площадей Минина и Пожарского и Свободы, улиц Белинского и Яблоневой, а также Верхневолжской набережной.

К 9 мая цветники должны обустроить в скверах Жукова, Ракутина и на улице Яблоневой, а также у обелисков на улице Большой Перекрестной и в деревне Новой.

До 8 июня работы запланированы в большом сквере на площади Минина и Пожарского (600 кв. м), на Верхневолжской набережной (1400 кв. м), у дома №1 по улице Минина, в Ковалихинском сквере и вдоль улицы Студеной.

Для оформления клумб планируется использовать широкий ассортимент однолетников. В перечень вошли агератум, алиссум, бегония изящная, колеус Блюма, кохия, петуния крупноцветковая, сальвия, тагетес прямостоячий и отклоненный, цинерария. В вазонах дополнительно предусмотрена ампельная петуния. Часть цветников оформят с применением органоминеральных удобрений.

Контракты включают не только посадку, но и полный цикл ухода до 30 сентября 2026 года: регулярный полив, прополку, рыхление почвы, внесение удобрений, удаление отцветших растений и замену цветов при необходимости. Проверки содержания планируется проводить не реже одного раза в неделю.

Работы по устройству цветников должны начаться не позднее 18 мая 2026 года. При неблагоприятных погодных условиях сроки могут быть скорректированы по согласованию сторон. Заявки на участие в аукционах принимаются до середины марта, подведение итогов намечено на 17 и 19 марта 2026 года соответственно.

Ранее сообщалось, что 89 млн рублей выделено на благоустройство пустыря у нижегородского ЖК "Корабли".