Хавбек "Пари НН" Вахо Бедошвили перешел в "Иберию" на правах аренды

Полузащитник Вахо Бедошвили продолжит карьеру в грузинской "Иберии" на правах аренды, рассчитанную на 2026 год.
22-летний хавбек перешел в "Пари Нижний Новгород" в августе 2025 года из тбилисского "Орби". С футболистом был подписан контракт сроком на три года.
За время выступления в составе "парижан" Бедошвили принял участие только в двух матчах.
Напомним, переход футболиста в российский клуб сопровождался скандалом. "Орби" обвинил "Пари НН" в том, что игрок подписал соглашение в обход действующего контракта с грузинской командой. В нижегородском клубе заявили, что воспользовались правом выкупа.
По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Бедошвили составляет 100 тысяч евро.
