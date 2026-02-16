Хавбек "Пари НН" Вахо Бедошвили перешел в "Иберию" на правах аренды Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Полузащитник Вахо Бедошвили продолжит карьеру в грузинской "Иберии" на правах аренды, рассчитанную на 2026 год.

22-летний хавбек перешел в "Пари Нижний Новгород" в августе 2025 года из тбилисского "Орби". С футболистом был подписан контракт сроком на три года.

За время выступления в составе "парижан" Бедошвили принял участие только в двух матчах.

Напомним, переход футболиста в российский клуб сопровождался скандалом. "Орби" обвинил "Пари НН" в том, что игрок подписал соглашение в обход действующего контракта с грузинской командой. В нижегородском клубе заявили, что воспользовались правом выкупа.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Бедошвили составляет 100 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что нападающий Хуан Боселли перешел в "Краснодар."