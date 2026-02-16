На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
16 февраля 2026 15:50
Хавбек "Пари НН" Вахо Бедошвили перешел в "Иберию" на правах аренды
15 февраля 2026 20:00
"Торпедо" уступило московскому "Динамо" и потерпело третье поражение подряд
15 февраля 2026 16:10
Более 10 тысяч нижегородцев стали участниками "Лыжни России 2026"
15 февраля 2026 12:43
Ушел из жизни нижегородский футбольный тренер Владимир Зиновьев
15 февраля 2026 09:00
Нижегородский ХК "Старт" завершил чемпионат на 6-м месте
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
13 февраля 2026 10:44
В Кашире построят спорткомплекс с крытым катком к 2026 году
13 февраля 2026 10:18
Нижегородская "Чайка" взяла реванш у "Мамонтов Югры"
12 февраля 2026 21:46
Нижегородское "Торпедо" обидно уступило "Ак Барсу" в овертайме
12 февраля 2026 19:36
ФК "Пари НН" заключил контракт с 19-летним полузащитником Артёмом Сидоренко
Спорт

Хавбек "Пари НН" Вахо Бедошвили перешел в "Иберию" на правах аренды

16 февраля 2026 15:50 Спорт
Хавбек Пари НН Вахо Бедошвили перешел в Иберию на правах аренды

Фото: ФК "Пари НН"

Полузащитник Вахо Бедошвили продолжит карьеру в грузинской "Иберии" на правах аренды, рассчитанную на 2026 год. 

22-летний хавбек перешел в "Пари Нижний Новгород" в августе 2025 года из тбилисского "Орби". С футболистом был подписан контракт сроком на три года.

За время выступления в составе "парижан" Бедошвили принял участие только в двух матчах. 

Напомним, переход футболиста в российский клуб сопровождался скандалом. "Орби" обвинил "Пари НН" в том, что игрок подписал соглашение в обход действующего контракта с грузинской командой. В нижегородском клубе заявили, что воспользовались правом выкупа. 

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Бедошвили составляет 100 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что нападающий Хуан Боселли перешел в "Краснодар."

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ФК Пари НН Футбол
Поделиться:
Новости по теме
12 февраля 2026 19:36
ФК "Пари НН" заключил контракт с 19-летним полузащитником Артёмом Сидоренко
10 февраля 2026 11:00
Хавбек "Пари НН" Валерий Царукян перешел в "Ахмат" на правах аренды
05 февраля 2026 14:50
ФК "Пари НН" расторг контракты с Глущенковым и Кутателадзе
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных