Защитник Илья Кирш перешел в "Пари НН" на правах аренды

Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" договорился с петербургским "Зенитом" о переходе защитника Ильи Кирша. 21-летний игрок будет выступать за нижегородскую команду на правах аренды до конца июня 2026 года.
При этом у "Пари НН" предусмотрено приоритетное право выкупа футболиста.
Кирш является воспитанником академии "Зенита". Текущий сезон он начал в аренде в "Черноморце", где провел 16 матчей в Лиге PARI.
Защитник уже имеет опыт выступлений на уровне РПЛ и Кубка России. Ранее он играл за "Ростов" и махачкалинское "Динамо".
Кирш также представляет молодежную сборную России и вызывался в юношеские команды страны. В общей сложности на его счету 22 матча и один забитый мяч.
"Мы приветствуем Илью в составе "Пари НН". Желаем футболисту яркой игры, успехов и как можно больше побед в составе нашей команды!" — отметили в клубе.
Ранее сообщалось, что полузащитник Артем Сидоренко пополнил состав "парижан".
