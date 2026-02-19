Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
19 февраля 2026 15:27
Защитник Илья Кирш перешел в "Пари НН" на правах аренды
19 февраля 2026 10:17
"Торпедо-Горький" на выезде обыграл "Динамо СПб" со счетом 5:2
18 февраля 2026 22:50
"Торпедо" вырвало победу у "Шанхайских Драконов" в овертайме и вышло в плей-офф
17 февраля 2026 14:41
Эксклюзив
Строительство ФОКа в Сормове по-прежнему заморожено
17 февраля 2026 12:09
"Торпедо-Горький" уступил "СКА-ВМФ" со счетом 2:3
17 февраля 2026 11:01
Утвержден облик нового спортклуба в Сормове: как он будет выглядеть
16 февраля 2026 17:12
Около 10 000 нижегородцев приняли участие во Всероссийской массовой гонке "Лыжня России-2026"
16 февраля 2026 16:21
Эксклюзив
ФОК на Родионова в Нижнем Новгороде хотят достроить до конца 2026 года
16 февраля 2026 15:50
Хавбек "Пари НН" Вахо Бедошвили перешел в "Иберию" на правах аренды
15 февраля 2026 20:00
"Торпедо" уступило московскому "Динамо" и потерпело третье поражение подряд
Спорт

Защитник Илья Кирш перешел в "Пари НН" на правах аренды

19 февраля 2026 15:27 Спорт
Защитник Илья Кирш перешел в Пари НН на правах аренды

Фото: ФК "Пари НН"

Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" договорился с петербургским "Зенитом" о переходе защитника Ильи Кирша. 21-летний игрок будет выступать за нижегородскую команду на правах аренды до конца июня 2026 года.  

При этом у "Пари НН" предусмотрено приоритетное право выкупа футболиста.  

Кирш является воспитанником академии "Зенита". Текущий сезон он начал в аренде в "Черноморце", где провел 16 матчей в Лиге PARI.  

Защитник уже имеет опыт выступлений на уровне РПЛ и Кубка России. Ранее он играл за "Ростов" и махачкалинское "Динамо".  

Кирш также представляет молодежную сборную России и вызывался в юношеские команды страны. В общей сложности на его счету 22 матча и один забитый мяч.  

"Мы приветствуем Илью в составе "Пари НН". Желаем футболисту яркой игры, успехов и как можно больше побед в составе нашей команды!" — отметили в клубе.

Ранее сообщалось, что полузащитник Артем Сидоренко пополнил состав "парижан".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ФК Пари НН Футбол
Поделиться:
Новости по теме
18 февраля 2026 09:25
Экс-глава "Пари НН" Мелик-Гусейнов назначен замдиректора ВШГУ РАНХиГС
16 февраля 2026 15:50
Хавбек "Пари НН" Вахо Бедошвили перешел в "Иберию" на правах аренды
11 февраля 2026 17:26
Нападающий "Пари НН" Хуан Боселли продолжит карьеру в "Краснодаре"
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных