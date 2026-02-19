Защитник Илья Кирш перешел в "Пари НН" на правах аренды Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" договорился с петербургским "Зенитом" о переходе защитника Ильи Кирша. 21-летний игрок будет выступать за нижегородскую команду на правах аренды до конца июня 2026 года.

При этом у "Пари НН" предусмотрено приоритетное право выкупа футболиста.

Кирш является воспитанником академии "Зенита". Текущий сезон он начал в аренде в "Черноморце", где провел 16 матчей в Лиге PARI.

Защитник уже имеет опыт выступлений на уровне РПЛ и Кубка России. Ранее он играл за "Ростов" и махачкалинское "Динамо".

Кирш также представляет молодежную сборную России и вызывался в юношеские команды страны. В общей сложности на его счету 22 матча и один забитый мяч.

"Мы приветствуем Илью в составе "Пари НН". Желаем футболисту яркой игры, успехов и как можно больше побед в составе нашей команды!" — отметили в клубе.

