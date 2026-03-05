Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Озвучен прогноз по весеннему паводку в Нижегородской области
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
141 нижегородский населенный пункт может попасть в зону затопления в паводок

05 марта 2026 16:32 Общество
141 нижегородский населенный пункт может попасть в зону затопления в паводок

Фото: Александр Воложанин

141 населенный пункт в Нижегородской области может попасть в зону подтопления в период весеннего паводка 2026 года. Об этом сообщил начальник управления гражданской обороны и защиты населения регионального ГУ МЧС России Аким Куприяшкин.

По прогнозам специалистов, предстоящий паводок ожидается выше среднемноголетних значений. Это связано со значительным запасом влаги в снежном покрове. В бассейнах реки Ветлуги и Горьковского водохранилища уровень водных запасов составляет 130-160% от нормы, а на большей части территории региона превышает 200%.

Аким Куприяшкин подчеркнул, что подготовка к паводкоопасному периоду ведется заранее. Еще в 2025 году был сформирован реестр территорий, подверженных подтоплению. В него помимо 141 населенных пунктов в 33 муниципальных образованиях, включены 39 участков автомобильных дорог, а также 31 мост. В случае затопления последних, без транспортного сообщения могут остаться 15 населенных пунктов, еще с четырьмя возможны перебои.

Для жителей территорий, которые рискуют оказаться отрезанными, заранее создаются запасы продуктов и медикаментов, обеспечиваются меры пожарной безопасности, при возможности организуются лодочные переправы.

По словам Куприяшкина, для возможной эвакуации подготовлены 150 пунктов временного размещения общей вместимостью более 50 тысяч человек. Сформирована группировка сил и средств численностью свыше 18 тысяч человек и более 3000 единиц техники, в том числе от МЧС России — около 4000 специалистов и более 300 единиц техники. Мониторинг обстановки ведется на 42 гидропостах Росгидромета, при необходимости планируется задействовать беспилотники.

Ранее сообщалось, что власти Нижнего Новгорода утвердили план противопаводковых мероприятий на 2026 год.

