Конкурс на капремонт нижегородской школы №93 объявили в третий раз Экономика

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Администрация Нижнего Новгорода предпринимает третью попытку найти подрядчика для капитального ремонта школы №93. МКУ "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода" разместило соответствующий конкурс на портале госзакупок.

Начальная стоимость контракта составляет почти 189 млн рублей. Заявки от участников принимаются до 11 марта, итоги планируется подвести 13 марта.

Согласно документации, завершить работы необходимо до 1 августа 2027 года с момента подписания контракта.

Здание школы №93 построено в 1939 году. В нем до сих пор установлены деревянные окна, не соответствующие современным требованиям. В состав комплекса входят встроенная столовая и пристройка, возведенная позднее.

Отметим, что две предыдущие попытки провести торги оказались безрезультатными. На конкурсы, объявленные "ГлавУКС", не поступило ни одной заявки.

Ранее сообщалось, что на завершение капремонта нижегородской школы №123 направят более 136 млн рублей.