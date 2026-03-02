Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Экономика

Московская компания завершит капремонт школы №48 в Нижнем Новгороде

02 марта 2026 15:59 Экономика
Московская компания завершит капремонт школы №48 в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

ООО "Эк-Строй", зарегистрированное в Москве, стало победителем закупки на завершение капитального ремонта школы №48 в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте государственных закупок. 

В конкурсе участвовали две компании, однако заявку одного из претендентов признали несоответствующей требованиям. И 2 марта Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода заключило контракт на сумму 235,3 млн рублей с победителем. Изначально на завершение капитального ремонта предусматривалось 236,5 млн рублей. Средства заложены в бюджете Нижнего Новгорода на 2026 год с привлечением федеральных и областных субсидий.

Работы должны быть завершены к концу 2026 года. 

Добавим, что изначально контракт на капремонт этой школы был заключен в июне 2025 года ООО "МАСТЕР КРОВЛИ" из Чувашии на 230,2 млн рублей. Однако 3 февраля 2026 года соглашение расторгли по взаимному согласию сторон. К этому моменту подрядчик выполнил работы на 1,88 млн рублей, и эта сумма была оплачена заказчиком.

Школа №48 — старейшее учебное заведение Приокского района. Двухэтажное здание было построено в 1938 году. 

Ранее сообщалось, что власти в третий раз объявили конкурс на капремонт школы №93. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных