Озвучен прогноз по весеннему паводку в Нижегородской области
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
06 марта 2026 11:51
График нижегородских автобусов изменится в мартовские праздники
06 марта 2026 11:42
Образ женщины в рефлексии экспертов
06 марта 2026 11:11
Нижегородцам досрочно выплатят пенсии из-за 8 Марта
06 марта 2026 10:52
Нижегородская область вошла в топ-5 по выбору наиболее романтических подарков
06 марта 2026 10:50
Нижегородские матери-героини получили право на две новые выплаты
06 марта 2026 10:37
Зима вернется в Нижний Новгород в праздничные выходные марта
06 марта 2026 10:10
ЛУКОЙЛ увековечил память ветерана
06 марта 2026 10:06
Эксперт: россияне проявляют интерес к возрожденной марке Volga
06 марта 2026 10:02
Сервисы "жизненная ситуация" для восстановления и замены документов доступны на портале "Госуслуги"
06 марта 2026 10:00
Активисты "Единой России" и молодогвардейцы помогают жителям Нижегородской области готовиться к паводку 
06 марта 2026 11:51 Общество
График нижегородских автобусов изменится в мартовские праздники

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде изменят расписание общественного транспорта в связи с празднованием Международного женского дня. Об этом сообщили в ЦРТС.

В 2026 году 8 Марта приходится на воскресенье. По действующим правилам выходной день переносится на ближайший рабочий, поэтому горожане будут отдыхать три дня подряд — с 7 по 9 марта, с субботы по понедельник.

В понедельник, 9 марта, автобусы и другой городской транспорт будут работать по графику выходного дня.

Корректировки коснутся и канатной дороги, соединяющей Нижний Новгород и Бор. Она также перейдет на расписание выходного дня.

