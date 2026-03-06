График нижегородских автобусов изменится в мартовские праздники Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде изменят расписание общественного транспорта в связи с празднованием Международного женского дня. Об этом сообщили в ЦРТС.

В 2026 году 8 Марта приходится на воскресенье. По действующим правилам выходной день переносится на ближайший рабочий, поэтому горожане будут отдыхать три дня подряд — с 7 по 9 марта, с субботы по понедельник.

В понедельник, 9 марта, автобусы и другой городской транспорт будут работать по графику выходного дня.

Корректировки коснутся и канатной дороги, соединяющей Нижний Новгород и Бор. Она также перейдет на расписание выходного дня.