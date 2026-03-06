Нижегородцам досрочно выплатят пенсии из-за 8 Марта

Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Общество

06 марта 2026 11:11 Общество
Фото: Александр Воложанин

Часть российских пенсионеров в марте получит деньги раньше обычного срока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Социального фонда России.

Речь идет о гражданах, которым пенсия приходит на банковскую карту с 7 по 9 число месяца. Поскольку эти даты приходятся на длинные выходные, средства перечислят 6 марта — в последний рабочий день перед праздниками.

Тем, кто получает выплаты 8 числа через почтовые отделения, деньги также доставят досрочно. При этом пенсионерам, которым пенсию приносят 7 и 9 числа, выплаты поступят по привычному графику. Точную дату можно уточнить в своем почтовом отделении.

Изменения затронут все виды пенсий — страховые, социальные, накопительные, а также выплаты по старости и инвалидности. Если вместе с пенсией человек получает другие перечисления от фонда, их тоже переведут заранее.

Подавать заявления или обращаться в ведомство не требуется — средства начислят автоматически.

Ранее сообщалось, что матери героини из Нижегородской области начали получать новые выплаты.

