Нижегородцам досрочно выплатят пенсии из-за 8 Марта

Часть российских пенсионеров в марте получит деньги раньше обычного срока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Социального фонда России.
Речь идет о гражданах, которым пенсия приходит на банковскую карту с 7 по 9 число месяца. Поскольку эти даты приходятся на длинные выходные, средства перечислят 6 марта — в последний рабочий день перед праздниками.
Тем, кто получает выплаты 8 числа через почтовые отделения, деньги также доставят досрочно. При этом пенсионерам, которым пенсию приносят 7 и 9 числа, выплаты поступят по привычному графику. Точную дату можно уточнить в своем почтовом отделении.
Изменения затронут все виды пенсий — страховые, социальные, накопительные, а также выплаты по старости и инвалидности. Если вместе с пенсией человек получает другие перечисления от фонда, их тоже переведут заранее.
Подавать заявления или обращаться в ведомство не требуется — средства начислят автоматически.
