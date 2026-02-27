Опубликован график работы нижегородской канатки в мартовские праздники Общество

Фото: Александр Воложанин

Опубликован график работы канатной дороги, соединяющей Нижний Новгород с Бором, в период мартовских праздников. Особое расписание будет действовать с 7 по 9 марта 2026 года, сообщается на сайте воздушной переправы.

В 2026 году Международный женский день, 8 Марта, выпадает на воскресенье. В таких случаях выходной переносится на ближайший рабочий день, поэтому жители будут отдыхать с 7 по 9 марта включительно — с субботы по понедельник.

Согласно опубликованной информации, 7 марта канатная дорога будет работать с 6:45 до 22:00.

8 и 9 марта воспользоваться воздушной переправой можно будет с 9:00 до 22:00.

Ранее сообщалось, что нижегородская канатка не будет работать с 14 по 22 марта из-за плановых работ.