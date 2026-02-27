Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 февраля 2026 13:00
Нижегородцам рассказали, как распознать абьюзера
27 февраля 2026 12:51
В Можайске модернизируют больницу и заменят 108 км сетей
27 февраля 2026 12:47
Опубликован график работы нижегородской канатки в мартовские праздники
27 февраля 2026 12:31
Потепление ждет нижегородцев в первый день весны
27 февраля 2026 12:20
Жителей Ленинского района предупредили о зеленой воде
27 февраля 2026 11:59
Нижегородские школьники смогут совершать больше общественно полезных дел благодаря проекту "Киноуроки в школах России"
27 февраля 2026 11:16
Сдвоенные "Ласточки" запустят между Нижним Новгородом и Москвой в марте
27 февраля 2026 10:55
Весна близко: медведи Ляля и Балу в нижегородском "Лимпопо" вышли из спячки
27 февраля 2026 10:49
Волонтеры АО "Транснефть – Верхняя Волга" посетили военный госпиталь в Нижегородской области
27 февраля 2026 10:44
Нарушения находят на каждой третьей крыше МКД в Нижнем Новгороде
Общество

Опубликован график работы нижегородской канатки в мартовские праздники

27 февраля 2026 12:47 Общество
Опубликован график работы нижегородской канатки в мартовские праздники

Фото: Александр Воложанин

Опубликован график работы канатной дороги, соединяющей Нижний Новгород с Бором, в период мартовских праздников. Особое расписание будет действовать с 7 по 9 марта 2026 года, сообщается на сайте воздушной переправы. 

В 2026 году Международный женский день, 8 Марта, выпадает на воскресенье. В таких случаях выходной переносится на ближайший рабочий день, поэтому жители будут отдыхать с 7 по 9 марта включительно — с субботы по понедельник.

Согласно опубликованной информации, 7 марта канатная дорога будет работать с 6:45 до 22:00.

8 и 9 марта воспользоваться воздушной переправой можно будет с 9:00 до 22:00.

Ранее сообщалось, что нижегородская канатка не будет работать с 14 по 22 марта из-за плановых работ.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
8 марта Канатная дорога
Поделиться:
Новости по теме
25 февраля 2026 08:42
Нижегородская канатка заплатит 10 млн за подключение к системе оплаты проезда
05 февраля 2026 13:40
Нижегородская канатная дорога перевезла более 2 000 000 человек
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных