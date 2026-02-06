Прием заявок на второй сезон проекта "СВОё дело" стартовал в Нижегородской области Экономика

В Нижегородской области стартовал приём заявок на участие во втором сезоне проекта «СВОё дело» по поддержке участников СВО и членов их семей в вопросах создания собственного бизнеса.

«Проект «СВОё дело» решает важную задачу социальной и экономической адаптации наших защитников и их близких. Он даёт возможность получить новые компетенции, поддержку наставников и реальные инструменты для запуска собственного дела. Для региона важно, чтобы такие инициативы помогали людям находить себя в мирной жизни и вносили вклад в развитие экономики Нижегородской области», – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Проект «СВОё дело» реализуют региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства и областной центр «Мой бизнес» при поддержке филиала фонда «Защитники Отечества», Управления по труду и занятости населения Нижегородской области, Центра инноваций социальной сферы и кадрового центра «Работа России» по федеральному проекту «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«В первом потоке проекта «СВОё дело» приняли участие более 140 человек из 38 муниципалитетов Нижегородской области. За время реализации программы участники открыли свыше 30 новых бизнесов. В этом году проект также сфокусирован на поддержке потенциальных предпринимателей – подать заявки смогут участники СВО и члены их семей, планирующие запуск собственного дела. Программа второго сезона выстроена таким образом, чтобы комплексно подготовить участников к запуску и развитию бизнеса. Эксперты регионального центра «Мой бизнес» помогут участникам выбрать направление для работы или проработать существующую бизнес-идею», – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Подготовленные в ходе проекта бизнес-планы позволят участникам претендовать на получение социального контракта для участников СВО, а также воспользоваться другими мерами государственной поддержки для старта предпринимательской деятельности.

Во время проекта участники пройдут обучение основам предпринимательства, примут участие в семинарах и тренингах по развитию бизнес-компетенций, а также посетят производственные площадки предприятий Нижегородской области.

Важной частью программы станут бизнес-игры в муниципалитетах, в рамках которых участники смогут проработать идеи, рассчитать финансовую модель, оценить риски и подготовить планы развития своих проектов. По итогам бизнес-игр будут определены 24 финалиста, которые получат сертификаты на запуск и первичное развитие бизнеса, включая разработку и продвижение сайта, настройку рекламных кампаний, оформление социальных сетей.

Эти финалисты примут участие в защите бизнес-проектов в Нижнем Новгороде, по итогам которой будут определены десять лучших инициатив. Их авторы дополнительно получат сертификаты на услуги по продвижению бизнеса, выводу продукции на маркетплейсы, созданию интернет-магазина, разработке брендбука, доработке бизнес-плана или прохождению сертификации.

Дополнительно в рамках проекта участники смогут пройти профессиональную диагностику в кадровом центре «Работа России», а также получить поддержку от филиала Государственного фонда «Защитники Отечества».

Подать заявку на участие в проекте «СВОё дело» могут участники и ветераны специальной военной операции, члены их семей, а также члены семей погибших и пропавших без вести участников специальной военной операции.

Подробнее изучить условия проекта и подать заявку на участие можно до 1 апреля 2026 года на портале мойбизнес52.рф либо при личном визите в региональном центре «Мой бизнес» и его филиалах в районах Нижегородской области.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».

Фото: минпром Нижегородской области