Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
06 февраля 2026 13:16Более 13 тысяч тонн продукции из Нижегородской области отправили за границу
06 февраля 2026 12:29Прием заявок на второй сезон проекта "СВОё дело" стартовал в Нижегородской области
06 февраля 2026 12:15В ВТБ прогнозируют укрепление курса доллара в I квартале
05 февраля 2026 15:27Новое авто в Нижегородской области обойдется в среднем в 2,6 млн рублей
05 февраля 2026 15:09Экспертиза одобрила проект 1-го дома по КРТ на улице Правды в Нижнем Новгороде
05 февраля 2026 13:04ВТБ: в январе выдачи автокредитов в России выросли более чем на 14%
05 февраля 2026 12:27Названы нижегородские муниципалитеты-лидеры по вводу жилья в 2025 году
04 февраля 2026 18:17Первый дом проекта КРТ в Ольгине планируют сдать до конца 2027 года
04 февраля 2026 17:55Администрация Шахуньи передумала покупать электрокар за 4 999 999 рублей
04 февраля 2026 16:11Цифровые сервисы ВТБ включены в "белый список" Минцифры
Экономика

Прием заявок на второй сезон проекта "СВОё дело" стартовал в Нижегородской области

06 февраля 2026 12:29 Экономика

В Нижегородской области стартовал приём заявок на участие во втором сезоне проекта «СВОё дело» по поддержке участников СВО и членов их семей в вопросах создания собственного бизнеса.

«Проект «СВОё дело» решает важную задачу социальной и экономической адаптации наших защитников и их близких. Он даёт возможность получить новые компетенции, поддержку наставников и реальные инструменты для запуска собственного дела. Для региона важно, чтобы такие инициативы помогали людям находить себя в мирной жизни и вносили вклад в развитие экономики Нижегородской области», – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Проект «СВОё дело» реализуют региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства и областной центр «Мой бизнес» при поддержке филиала фонда «Защитники Отечества», Управления по труду и занятости населения Нижегородской области, Центра инноваций социальной сферы и кадрового центра «Работа России» по федеральному проекту «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«В первом потоке проекта «СВОё дело» приняли участие более 140 человек из 38 муниципалитетов Нижегородской области. За время реализации программы участники открыли свыше 30 новых бизнесов. В этом году проект также сфокусирован на поддержке потенциальных предпринимателей – подать заявки смогут участники СВО и члены их семей, планирующие запуск собственного дела. Программа второго сезона выстроена таким образом, чтобы комплексно подготовить участников к запуску и развитию бизнеса. Эксперты регионального центра «Мой бизнес» помогут участникам выбрать направление для работы или проработать существующую бизнес-идею», – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Подготовленные в ходе проекта бизнес-планы позволят участникам претендовать на получение социального контракта для участников СВО, а также воспользоваться другими мерами государственной поддержки для старта предпринимательской деятельности.

Во время проекта участники пройдут обучение основам предпринимательства, примут участие в семинарах и тренингах по развитию бизнес-компетенций, а также посетят производственные площадки предприятий Нижегородской области.

Важной частью программы станут бизнес-игры в муниципалитетах, в рамках которых участники смогут проработать идеи, рассчитать финансовую модель, оценить риски и подготовить планы развития своих проектов. По итогам бизнес-игр будут определены 24 финалиста, которые получат сертификаты на запуск и первичное развитие бизнеса, включая разработку и продвижение сайта, настройку рекламных кампаний, оформление социальных сетей.

Эти финалисты примут участие в защите бизнес-проектов в Нижнем Новгороде, по итогам которой будут определены десять лучших инициатив. Их авторы дополнительно получат сертификаты на услуги по продвижению бизнеса, выводу продукции на маркетплейсы, созданию интернет-магазина, разработке брендбука, доработке бизнес-плана или прохождению сертификации.

Дополнительно в рамках проекта участники смогут пройти профессиональную диагностику в кадровом центре «Работа России», а также получить поддержку от филиала Государственного фонда «Защитники Отечества».

Подать заявку на участие в проекте «СВОё дело» могут участники и ветераны специальной военной операции, члены их семей, а также члены семей погибших и пропавших без вести участников специальной военной операции.

Подробнее изучить условия проекта и подать заявку на участие можно до 1 апреля 2026 года на портале мойбизнес52.рф либо при личном визите в региональном центре «Мой бизнес» и его филиалах в районах Нижегородской области.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».

Фото: минпром Нижегородской области

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Минпромторг
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных