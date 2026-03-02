Почетный знак "Признание" вручили 10 нижегородским матерям воинов, погибших на СВО Общество

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

2 марта 2026 года в Нижегородском кремле состоялась церемония вручения почетного знака «Признание» 10 нижегородским матерям воинов, погибших при выполнении своего воинского долга на СВО.

РОО «Нижегородский совет женщин» учредила эту награду в 2024 году матерям воинов как благодарность и признание за их материнский труд и доблесть, воспитание настоящих патриотов России, защитников Отечества, достойно исполнявших свой воинский долг.

В церемонии награждения приняли участие председатель РОО «Нижегородский совет женщин» Ольга Краснова, исполнительный директор Совета муниципальных образований Нижегородской области Дмитрий Филипенко, а также матери погибших героев СВО из Ардатовского, Большеболдинского, Дальнеконстантиновского, Княгининского, Краснооктябрьского, Пильнинского, Сеченовского, Шатковского, Борского округов и г. Сарова. Имена погибших воинов хорошо известны их землякам в округах Нижегородской области, в их честь открыты мемориальные доски, установлены парты Героев в учебных заведениях, где они учились, стенды в экспозициях музеев.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы выразить глубокую признательность и поклониться матерям, чьи сыновья отдали жизни, защищая каждого из нас, нашу Родину. Мы всецело разделяем ваше горе и скорбь. Подвиг ваших сыновей навсегда останется в памяти благодарных земляков и соотечественников и станет нравственным ориентиром для будущих поколений, выражением подлинного патриотизма», - сказала Ольга Краснова.

Участники церемонии почтили память погибших героев минутой молчания.

«Мы преклоняем головы в память о наших земляках, отдавших свою жизнь ради защиты своего государства и своего народа. Подвиг ваших сыновей - пример доблестного служения Родине и верности своему Отечеству. Низкий поклон вам, мамы Героев, за то, что воспитали достойных мужчин, научили их любить и защищать свою Родину!» - подчеркнул Дмитрий Филипенко.

Всего с декабря 2024-го по март 2026 года такие награды вручили 52 нижегородским матерям, чьи сыновья погибли, выполняя свой долг на СВО.