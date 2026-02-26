Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Культура и отдых

Тактильные копии музейных экспонатов появятся в Болдине и Городце

26 февраля 2026 19:43
Тактильные копии музейных экспонатов появятся в Болдине и Городце

Фото: минкульт Нижегородской области/ Городецкий музейный комплекс

Музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" и Городецкий историко-художественный музейный комплекс получат гранты на создание тактильных копий экспонатов. Они стали победителями конкурса программы "Особый взгляд" фонда "Искусство, наука и спорт", сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

В этом году на конкурс подали 97 заявок, победителями стали музеи из десяти городов страны. Два из них — из Нижегородской области. По словам министра культуры региона Натальи Сухановой, конкуренция была высокой, поэтому такой результат для области — особенно значимый.

"В Болдинском музее-заповеднике тактильные модели станут частью экскурсии по мемориальному господскому дому. Будут созданы копии архитектурных элементов, фрагментов интерьеров и рисунков поэта. В Городецком музее предложено создать тактильные копии пяти картин из экспозиции Дома графини Паниной. Конкретные объекты выберут коллеги из фонда немного позднее", — рассказала министр.

В "Болдине" для тактильных копий предложили десять предметов. Среди них — фрагмент интерьера с мебелью семьи Виляновых конца XVIII - начала XIX века.

Директор музея в Болдине Нина Жиркова отметила, что инклюзивное направление для учреждения — одно из приоритетных. По её словам, грант позволит расширить возможности для приёма незрячих и слабовидящих гостей и по-новому взглянуть на привычный экскурсионный маршрут.

Помимо изготовления копий, музеи получат методическую поддержку. Тактильные модели включат в постоянные экспозиции и дополнят специальными экскурсиями.

Проекты реализуют в рамках госпрограммы "Доступная среда". Повышение доступности учреждений культуры — одна из задач национального проекта "Семья", который реализуется с 2025 года по инициативе президента Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что более 16 млн рублей направят на завершение работ в Литературном музее Горького.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Большое Болдино Городец Музеи
