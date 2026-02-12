Роструд проверит почтамты в Кстове и Воротынце из-за отсутствии отопления

Гострудинспекция в Нижегородской области начала проверку из-за возможных нарушений трудового законодательства в АО "Почта России". Поводом стали публикации СМИ.
Речь идет о предполагаемом несоблюдении государственных нормативных требований охраны труда. Так, в помещениях Кстовского и Воротынского почтамтов якобы отсутствует отопление.
В настоящее время инспекция организовала работу по уточнению и проверке поступивших сведений.
Если информация о нарушениях условий труда подтвердится, к работодателю примут соответствующие меры.
