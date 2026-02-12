Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Происшествия

Роструд проверит почтамты в Кстове и Воротынце из-за отсутствии отопления

12 февраля 2026 18:50
Роструд проверит почтамты в Кстове и Воротынце из-за отсутствии отопления

Гострудинспекция в Нижегородской области начала проверку из-за возможных нарушений трудового законодательства в АО "Почта России". Поводом стали публикации СМИ.

Речь идет о предполагаемом несоблюдении государственных нормативных требований охраны труда. Так, в помещениях Кстовского и Воротынского почтамтов якобы отсутствует отопление. 

В настоящее время инспекция организовала работу по уточнению и проверке поступивших сведений. 

Если информация о нарушениях условий труда подтвердится, к работодателю примут соответствующие меры.

Ранее сообщалось, что нижегородка распылила перцовый баллончик в сотрудников "ТНС Энерго НН".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

