Роструд проверит почтамты в Кстове и Воротынце из-за отсутствии отопления Происшествия

Гострудинспекция в Нижегородской области начала проверку из-за возможных нарушений трудового законодательства в АО "Почта России". Поводом стали публикации СМИ.

Речь идет о предполагаемом несоблюдении государственных нормативных требований охраны труда. Так, в помещениях Кстовского и Воротынского почтамтов якобы отсутствует отопление.

В настоящее время инспекция организовала работу по уточнению и проверке поступивших сведений.

Если информация о нарушениях условий труда подтвердится, к работодателю примут соответствующие меры.

