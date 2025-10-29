Павел Солодкий: "Уровень заинтересованности органов власти в конструктивном диалоге сегодня высок, как никогда" Политика

Фото: Полина Зубова

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий прокомментировал встречу президента РФ Владимира Путина с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным по вопросам социально-экономического развития региона.

«Все понимают, что 2026 год будет непростым для бизнеса. Но тот уровень поддержки и готовности к диалогу, который демонстрирует правительство Нижегородской области, заряжает предпринимательское сообщество уверенностью.

Например, Глеб Сергеевич на встрече с президентом РФ отметил работу оперативного штаба при губернаторе Нижегородской области. Я как бизнес-омбудсмен участвую во всех заседаниях данного штаба. Мы видим вовлеченность региональной власти в системные проблемы бизнеса. Это дорогого стоит, когда на уровне главы региона рассматриваются кризисные ситуации каждого конкретного предприятия, и в том случае, когда органы власти видят, что бизнес добросовестный, но по объективным причинам оказался в предбанкротном состоянии, готовы лично ходатайствовать об отсрочке и поддержке со стороны руководителей банков и федеральной налоговой службы. 90 процентов инвестиций в регионе, как отметил губернатор, - это частный капитал. Это высокий по стране процент, и он снова показывает нам уровень доверия бизнеса к региональной власти», - отметил Павел Солодкий.

По мнению бизнес-омбудсмена, в Нижегородской области сегодня внедрены одни из самых эффективных практик в стране по работе с инвесторами. К примеру, большинство вопросов по ускорению согласования ряда процедур или удешевления стоимости техприсоединения к сетям удается решить в рамках работы Совета по стратегии развития и инвестициям при губернаторе Нижегородской области. По словам уполномоченного, есть кейсы, когда благодаря поиску альтернативных технических решений стоимость подключения ресурсов для инвесторов удавалось снизить в десятки и сотни раз.

«Важно, что работа по экономическому развитию региона охватывает самые разные сферы. Отдельно на встрече с президентом прозвучала тема развития туризма. Убежден, что малые города Нижегородской области, которые были включены в «Золотое кольцо», получат новый импульс для развития. Регион уже сейчас может похвастать своими уникальными практиками по восстановлению объектов культурного наследия и их адаптации под современное использование, в том числе как номерной гостиничный фонд.

Президент также обратил внимание на программу «СВОй бизнес» для участников СВО. Действительно, этот проект в Нижегородской области уже показал первые результаты. Участники СВО прошли образовательные курсы, наставниками в которых выступили в том числе действующие предприниматели, представители таких бизнес-объединений, как «Деловая Россия» и «Опора Росси». По итогам программы уже появились первые открытые участниками СВО компании и ИП. Это значимые процессы не только в экономическом, но и в социальном плане», - прокомментировал бизнес-омбудсмен.

Он также отметил, что отдельной темой прозвучала работа с профессионалитетами и технопарками для формирования резервов квалифицированных рабочих кадров для нижегородской промышленности, и что все эти направления в совокупности демонстрируют ту комплексную работу по развитию промышленности и предпринимательства, которая ведется сегодня в регионе.

«Там, где необходимо, применяется адресный подход, а там, где это возможно, решаются системные вопросы. Главное, на чем мы должны сосредоточиться сегодня, - это планомерная совместная работа всех ведомств по поддержке и развитию бизнеса. Уровень открытости и заинтересованности органов власти в конструктивном диалоге сегодня высок, как никогда. Уверен, что бизнес это видит и чувствует», - отметил Павел Солодкий.