Крыша многоквартирного дома обрушилась из-за неуборки снега в Пильне

В Пильне Нижегородской области в многоквартирном доме обрушилась часть крыши. Конструкция не выдержала нагрузки после сильных снегопадов. О случившемся сообщил программа "Кстати…" (16+).
Изначально у здания была плоская кровля. В 90‑х годах прошлого века её переделали в двускатную, но, как выяснилось, работы выполнили некачественно.
Жители дома рассказали, что сначала решили, будто с крыши просто сошёл снег. Однако вскоре они заметили обломки досок. К слову, крышу, по их наблюдениям, никогда не очищали от снега.
"Экстренно ночью расчистили крышу, чтобы не было никакого травмирования людей остатками этой кровли. И на следующий день были починены дымоходы, газовая служба включила газ. На сегодняшний день идет ликвидация этой аварии силами подрядной организации", - рассказал глава МСУ Пильнинского муниципального округа Сергей Бочканов.
Он также отметил, что во время интенсивного снегопада дул сильный ветер. В результате на одной стороне крыши слой снега достигал примерно полуметра, а на другой, где и произошло обрушение, — около полутора метров. По его словам, если бы конструкция была выполнена качественно и не была столь старой, она могла бы выдержать нагрузку.
Руководитель округа добавил, что потенциально опасных крыш в муниципалитете немного. В первую очередь были очищены именно они. При этом он подчеркнул, что изначально работа велась с учётом нехватки рабочих рук.
Восстановление крыши займёт около месяца.
Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили в Лукоянове после обрушения крыши детсада.
