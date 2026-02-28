Крыша одного из теремов усадьбы Левашевых в Галибихе рухнула из-за снега Культура и отдых

Фото: сайт "Воскресенское Поветлужье"

В деревне Галибиха Воскресенского района Нижегородской области крыша одного из деревянных теремов уникального архитектурного памятника - усадьбы Левашовых - обрушилась под весом снега. Об этом рассказала нижегородский гид-экскурсовод Ирина Потрикеева.

"Снежная зима добила таки один из домов в Галибихе, усадьбе Левашевых, связанная с Андреем Дельвигом. Сегодня под тяжестью снега рухнула крыша", - написала экскурсовод в своих соцсетях.

Усадьба Левашовых, возведённая по проекту инженера-генерала Андрея Дельвига, строителя трассы Москва — Нижний Новгород, является ярким примером деревянной архитектуры середины XIX века.

История усадьбы уходит корнями в XVIII век, когда эти земли были подарены Ивану Грозным родственникам своей молодой жены Марфы Собакиной. Впоследствии московский дворянин Николай Васильевич Левашов, участник войны 1812 года и отставной гвардии поручик, приобрёл часть земель у потомков Собакиных, чтобы заняться лесопромышленностью и построить себе усадьбу. Он женился на Екатерине Гавриловне Решетовой, и у них родилось шестеро детей.

После смерти Екатерины Гавриловны в 1839 году, её дочери Лидия и Эмилия вышли замуж. Лидия связала свою жизнь с графом Николаем Сергеевичем Толстым, а Эмилия — с бароном Андреем Ивановичем Дельвигом. Николай Васильевич передал Эмилии деревни с центром в Галибихе, а Лидии — деревни с центром в Богородском.

"Резные терема на берегу Ветлуги в 20 веке служили базой отдыха Университета, а потом были брошены", - рассказала Ирина Потрикеева.

В 2008 году усадьба была включена в природный парк "Воскресенское Поветлужье" и возрождается благодаря усилиям Историко-культурного музея "Град Китеж". Комплекс является объектом культурного наследия регионального значения.

