Крыша многоквартирного дома обрушилась из-за снега в Княгинине Происшествия

Фото: администрации Княгининского муниципального округа

25 февраля в Княгинине в районе многоквартирного дома № 37 на улице Октябрьской произошло ЧП: из-за сильного снегопада и чрезмерной нагрузки на кровлю произошло частичное обрушение крыши. Об этом рассказали представители администрации Княгининского муниципального округа в соцсетях.

Сразу после инцидента была создана комиссия, в которую вошли представители "Княгининской ДУК" и окружного Управления капитального строительства. Специалисты провели тщательное обследование здания и оценили масштаб повреждений.

На следующий день, 26 февраля, глава местного самоуправления округа Евгений Шамин, его заместитель Олег Заварзин и директор ООО "Княгининская ДУК" Александр Викторович Ургансков встретились с жителями дома, ответили на все вопросы, а также предоставили информацию о том, как и в какие сроки будут проводиться восстановительные работы.

На данный момент подрядная организация уже приступила к расчистке кровли от снега и демонтажу повреждённых элементов. Начата подготовка к проведению восстановительных мероприятий, которые будут осуществляться в ускоренном режиме до полного восстановления крыши.

Все необходимые ресурсы и материалы для устранения последствий обрушения уже задействованы, ситуация находится под личным контролем главы округа Евгения Шамина, подчеркнули в администрации.