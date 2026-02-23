Бастрыкин потребовал отчет по дому в Ждановском

Информационный центр Следственного комитета России сообщил, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить отчет о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту разрушения многоквартирного дома в поселке Ждановский.
Обращение от жителей поселка, страдающих от затопления квартир на улице Школьной из-за протекающей крыши, поступило в приемную председателя СКР. Крыша дома пришла в негодность, ремонтные работы не проводились, снег с крыши не убирается.
Следственным управлением СК России по Нижегородской области было возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поставил задачу предоставить информацию о ходе и результатах расследования, поручив держать исполнение под контролем центрального аппарата ведомства.
Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу о нападении на медработников в городе Павлово Нижегородской области.
