Подгоревшая еда унесла жизнь пенсионера в Нижнем Новгороде

Обычный ужин обернулся трагедией в Нижнем Новгороде. В доме на улице Мечникова мужчина задохнулся из‑за дыма от пригоревшей еды.
Как сообщили в региональном МЧС, все произошло около восьми вечера. Соседи заметили дым в подъезде и вызвали спасателей. Оказалось, что задымление идет из квартиры на первом этаже. На кухне на плите стояла кастрюля, а еда в ней сгорела почти полностью.
Как выяснилось, 79‑летний хозяин квартиры готовил ужин и в какой-то момент задремал. Еда начала пригорать, и квартира быстро наполнилась дымом. Проснувшись, хозяин выключил плиту, но к тому времени уже успел надышаться продуктами горения.
Позже домой вернулась его сожительница. Она нашла мужчину — он тяжело дышал и кашлял. Спасти мужчину не удалось.
Известно, что у погибшего было хроническое заболевание, которое усугубило последствия отравления дымом. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.
