Пожар в Шатковском районе привел к гибели пенсионера

В селе Алемаево Шатковского района Нижегородской области произошел пожар, приведший к гибели человека. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.
В результате пожара огнем было повреждено жилое строение и хозяйственные постройки общей площадью 44 квадратных метра. При тушении огня спасатели обнаружили в одной из комнат тело мужчины, родившегося в 1953 году.
Наиболее вероятной причиной возгорания названа неисправность электропроводки. Также установлено, что в здании отсутствовали противопожарные датчики.
Ранее сообщалось, что во время пожара на улице Усиевича в Нижнем Новгороде один человек погиб, а еще один получил травмы. А в многоквартирном доме в поселке Идеал в Ардатовском округе жертвами пожара стали два человека.
