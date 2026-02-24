Пожар в Шатковском районе привел к гибели пенсионера Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В селе Алемаево Шатковского района Нижегородской области произошел пожар, приведший к гибели человека. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

В результате пожара огнем было повреждено жилое строение и хозяйственные постройки общей площадью 44 квадратных метра. При тушении огня спасатели обнаружили в одной из комнат тело мужчины, родившегося в 1953 году.

Наиболее вероятной причиной возгорания названа неисправность электропроводки. Также установлено, что в здании отсутствовали противопожарные датчики.

Ранее сообщалось, что во время пожара на улице Усиевича в Нижнем Новгороде один человек погиб, а еще один получил травмы. А в многоквартирном доме в поселке Идеал в Ардатовском округе жертвами пожара стали два человека.