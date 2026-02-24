Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
24 февраля 2026 18:00
Инспекторов Гостехнадзора уличили в выдаче прав за взятки в Арзамасе
24 февраля 2026 17:20
Пожар в Шатковском районе привел к гибели пенсионера
24 февраля 2026 16:29
Эксклюзив
Руководство нижегородского Агентства гостеприимства обвинили в растрате
24 февраля 2026 12:43
Организатора незаконной миграции посадили на 3,5 года в Нижнем Новгороде
24 февраля 2026 08:54
Один человек погиб и один пострадал при пожаре в доме на Усиевича
23 февраля 2026 18:40
Стало известно о фейковом аккаунте главы нижегородского Дома народного единства
23 февраля 2026 15:43
Бастрыкин потребовал отчет по дому в Ждановском
23 февраля 2026 11:45
Ребенок попал в больницу после ДТП около Богородска
23 февраля 2026 10:40
Иномарка сбила двух пешеходов в Семенове
22 февраля 2026 17:33
35 коров погибли на пожаре в Нижегородской области
Происшествия

Пожар в Шатковском районе привел к гибели пенсионера

24 февраля 2026 17:20 Происшествия
Пожар в Шатковском районе привел к гибели пенсионера

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В селе Алемаево Шатковского района Нижегородской области произошел пожар, приведший к гибели человека. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

В результате пожара огнем было повреждено жилое строение и хозяйственные постройки общей площадью 44 квадратных метра. При тушении огня спасатели обнаружили в одной из комнат тело мужчины, родившегося в 1953 году.

Наиболее вероятной причиной возгорания названа неисправность электропроводки. Также установлено, что в здании отсутствовали противопожарные датчики.

Ранее сообщалось, что во время пожара на улице Усиевича в Нижнем Новгороде один человек погиб, а еще один получил травмы. А в многоквартирном доме в поселке Идеал в Ардатовском округе жертвами пожара стали два человека.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Пожар Шатковский район
Поделиться:
Новости по теме
22 февраля 2026 17:33
35 коров погибли на пожаре в Нижегородской области
18 февраля 2026 13:23
Один человек погиб и трое пострадали на ночном пожаре в Борском округе
17 февраля 2026 13:11
Ночной пожар в Первомайском округе унес жизнь 70-летнего мужчины
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных