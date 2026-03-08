Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
08 марта 2026 12:28
Юному нижегородцу не продали цветы для мамы накануне 8 марта
08 марта 2026 10:08
Екатерина Лебедева: "Весна – время красоты и обновления"
08 марта 2026 09:44
Нижегородская телебашня засияет праздничной подсветкой в честь 8 Марта
08 марта 2026 08:45
"Вы — источник вдохновения и силы": Евгений Чинцов поздравил нижегородок с 8 Марта
08 марта 2026 07:00
Глеб Никитин поздравил жительниц Нижегородской области с 8 Марта
07 марта 2026 20:08
Пучков: госпитализированы трое учащихся школы №6 в Богородске
07 марта 2026 17:46
71 участок дорог может попасть в зону подтопления в Нижегородской области
07 марта 2026 16:20
Нижегородская прокуратура проверит факт высадки ребенка из автобуса №216
07 марта 2026 15:52
Роспотребнадзор локализовал очаг кишечной инфекции в школе Богородска
07 марта 2026 14:00
Житель Городца пожаловался Бастрыкину на разрушающийся 52-летний дом
Общество

Юному нижегородцу не продали цветы для мамы накануне 8 марта

08 марта 2026 12:28 Общество
Юному нижегородцу не продали цветы для мамы накануне 8 марта

В Нижнем Новгороде школьнику не продали цветы, которые он хотел подарить маме к 8 Марта. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Мальчик решил сделать сюрприз. Во время прогулки он попросил маму подождать у входа в цветочный магазин и убежал по "срочным делам".

Спустя несколько минут ребенок вернулся со слезами на глазах и без букета. По его словам, продавцы отказались обслуживать его, объяснив это тем, что он слишком маленький для самостоятельной покупки.

Однако школьник не отказался от своей идеи. Он попросил маму зайти вместе с ним, но с закрытыми глазами, чтобы сохранить сюрприз.

В итоге букет все же продали.

В магазине пояснили, что первоначальный отказ был связан с внутренними правилами. По словам сотрудников, из-за юридических нюансов сделку с ребенком могут признать недействительной, если родители впоследствии обратятся с претензиями.

Ранее стало известно, во сколько обойдется праздничный букет в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
8 марта Дети Цветы
Поделиться:
Новости по теме
08 марта 2026 09:44
Нижегородская телебашня засияет праздничной подсветкой в честь 8 Марта
08 марта 2026 07:00
Глеб Никитин поздравил жительниц Нижегородской области с 8 Марта
06 марта 2026 11:51
График нижегородских автобусов изменится в мартовские праздники
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных