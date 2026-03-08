Юному нижегородцу не продали цветы для мамы накануне 8 марта Общество

В Нижнем Новгороде школьнику не продали цветы, которые он хотел подарить маме к 8 Марта. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Мальчик решил сделать сюрприз. Во время прогулки он попросил маму подождать у входа в цветочный магазин и убежал по "срочным делам".

Спустя несколько минут ребенок вернулся со слезами на глазах и без букета. По его словам, продавцы отказались обслуживать его, объяснив это тем, что он слишком маленький для самостоятельной покупки.

Однако школьник не отказался от своей идеи. Он попросил маму зайти вместе с ним, но с закрытыми глазами, чтобы сохранить сюрприз.

В итоге букет все же продали.

В магазине пояснили, что первоначальный отказ был связан с внутренними правилами. По словам сотрудников, из-за юридических нюансов сделку с ребенком могут признать недействительной, если родители впоследствии обратятся с претензиями.

