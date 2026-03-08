Глеб Никитин поздравил жительниц Нижегородской области с 8 Марта

Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жительниц региона с Международным женским днем – 8 Марта.

Глава региона отметил, что этот весенний праздник наполнен светом, улыбками и искренней признательностью к женщинам, которые делают мир лучше.

"Вы дарите этому миру красоту и тепло, создаете уют и гармонию. Вы – тот самый стержень, на котором держится и семья, и общество в целом", – сказал нижегородский губернатор.

Глеб Никитин подчеркнул, что женщины успешно проявляют себя в самых разных сферах жизни – от образования и медицины до науки, бизнеса и управления. По его словам, благодаря гибкости, дипломатичности и чувству прекрасного они нередко находят решения и компромиссы, которые не всегда очевидны мужчинам.

Он также отметил, что сегодня многие женщины наравне с мужчинами защищают Родину, работая медсестрами, врачами, переводчицами, военкорами и связистками в сложных и опасных условиях.

Кроме того, глава региона обратил внимание на важную роль женщин в семье и воспитании детей. Глеб Никитин напомнил, что правительство Нижегородской области уделяет большое внимание поддержке материнства и созданию условий для семей с детьми.

"Растить и воспитывать детей, конечно, непросто. И мы в правительстве Нижегородской области стараемся создавать все условия для поддержки материнства: строим детские сады, школы, спортивные центры, развиваем дошкольное и дополнительное образование, оказываем помощь семьям", – подчеркнул губернатор.

Он поблагодарил женщин за заботу и пожелал им счастья, тепла и весеннего настроения.

