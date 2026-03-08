Нижегородская телебашня засияет праздничной подсветкой в честь 8 Марта

Фото:
В Международный женский день на телебашне в Нижнем Новгороде включат специальную праздничную иллюминацию.
Как сообщили в филиале РТРС "Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр", подсветка будет работать с 18:30 до 21:00.
Световое оформление посвятят весенней тематике. На гранях телебашни появятся яркие порхающие бабочки, композиции из тюльпанов и динамическая цифра "восемь", составленная из разных весенних цветов.
Кроме того, нижегородцы увидят световой паттерн из множества сердечек, который будет сменяться калейдоскопическими узорами.
На медиафасаде также запустят бегущую строку с надписью "8 Марта".
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде из-за празднования 8 марта изменится расписание общественного транспорта.
