Нижегородская телебашня засияет праздничной подсветкой в честь 8 Марта Общество

Фото: филиал РТРС

В Международный женский день на телебашне в Нижнем Новгороде включат специальную праздничную иллюминацию.

Как сообщили в филиале РТРС "Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр", подсветка будет работать с 18:30 до 21:00.

Световое оформление посвятят весенней тематике. На гранях телебашни появятся яркие порхающие бабочки, композиции из тюльпанов и динамическая цифра "восемь", составленная из разных весенних цветов.

Кроме того, нижегородцы увидят световой паттерн из множества сердечек, который будет сменяться калейдоскопическими узорами.

На медиафасаде также запустят бегущую строку с надписью "8 Марта".

