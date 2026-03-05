Сколько стоят тюльпаны в Нижнем Новгороде накануне 8 Марта Экономика

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

До Международного женского дня остаются считаные дни, потому цветочные магазины в Нижнем Новгороде работают в усиленном режиме. По традиции именно букет становится главным подарком для мам, жен, сестер и дочерей. Корреспондент НИА "Нижний Новгород" выяснила, в какую сумму обойдется праздничный букет и какие цветы, помимо тюльпанов, выбирают покупатели.

Оказалось, главный символ 8 Марта ощутимо прибавил в цене. Если год назад в сетевых магазинах тюльпаны начинались от 100 рублей за штуку, то сейчас найти вариант дешевле 130 рублей практически невозможно.

Чуть выгоднее брать готовые композиции. Например, три тюльпана в слюде с атласной лентой стоят 399 рублей, пять — 649 рублей и выше. Оттенков по‑прежнему много, но чаще всего на прилавках встречаются желтые и розовые цветы.

Неожиданно более доступные цены обнаружились в гипермаркетах. Там букет из пяти тюльпанов предлагают за 350 рублей. Правда, выбор скромнее, да и простоять в вазе они могут меньше.

Что еще предлагают магазины

Еще один символ весны — мимоза — в этом году спросом почти не пользуется. По словам флористов, интерес к ней минимальный, поэтому многие магазины либо вовсе отказались от закупок, либо привозят цветы только под заказ. Кроме того, продавцы отмечают, что в этом сезоне мимоза пришла не самого лучшего качества.

Тем не менее у уличных торговцев мимозу можно найти по цене от 200-300 рублей.

Классические розы по-прежнему представлены в широком ассортименте — от 180 рублей за штуку. Кустовая роза также подорожала: одна ветка обойдется в 250-300 рублей.

В продаже есть и ирисы. В этом году их покупают активно, особенно популярны синие. Стоимость одного ириса составляет от 110 до 130 рублей.

Готовые букеты и корзины в праздничной упаковке за последние месяцы тоже выросли в цене. Композицию, которую не стыдно подарить, сейчас можно приобрести от 3500 рублей.

Как сэкономить

Поставки тюльпанов продолжаются — новые партии ожидаются еще сегодня и завтра. Большая часть цветов еще хранится в коробах без воды, так что покупатели могут выбрать понравившиеся экземпляры и собрать букет самостоятельно.

Конечно, выгоднее покупать цветы офлайн. На сайтах тех же сетей и в службах доставки наценка может превышать стоимость в торговом зале более чем в два раза. Также большая наценка идет за упаковку, от которой чаще всего можно отказаться. Но никогда не знаешь, привезут тебе свежие цветы или на выброс.

