Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Общество

Третью трансплантацию почки провели нижегородские хирурги

09 марта 2026 10:49 Общество
Третью трансплантацию почки провели нижегородские хирурги

Фото: минздрав Нижегородской области

В Нижегородской областной клинической больнице имени Н.А. Семашко провели третью по счету операцию по пересадке почки, сообщила пресс-служба регионального правительства. 

Очередным пациентом стал 36-летний нижегородец, чье состояние стремительно ухудшалось. В конце прошлого года ему диагностировали терминальную почечную недостаточность на фоне хронического гломерулонефрита. Без операции мужчине предстояла пожизненная заместительная терапия — гемодиализ. Благодаря подбору максимально совместимого донора врачи смогли своевременно выполнить трансплантацию. 

В правительстве региона отметили, что развитие трансплантационной программы идет при участии специалистов Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова. Нижегородские медики поддерживают постоянное профессиональное взаимодействие с московскими коллегами и совершенствуют свои компетенции, чтобы обеспечивать пациентам безопасную и качественную помощь.

Исполняющий обязанности директора областной больницы имени Н.А. Семашко Сергей Богданов подчеркнул, что трансплантация почки остается одним из самых результативных способов лечения терминальной почечной недостаточности.

"Для пациентов это не только улучшение медицинских показателей, но и снижение зависимости от регулярных процедур, возможность вернуться к работе и привычному образу жизни", — отметил он.

По его словам, развитие трансплантологии в регионе способствует укреплению клинических компетенций, внедрению современных стандартов ведения больных и расширению перечня высокотехнологичных операций, которые можно выполнять на месте, без направления пациентов в другие субъекты страны.

В областном министерстве здравоохранения сообщили, что операцию провела междисциплинарная команда специалистов. В настоящее время пациент находится под постоянным наблюдением врачей и проходит поэтапную реабилитацию.

Отметим, что работа по развитию высокотехнологичной медицины соответствует задачам национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который направлен на повышение доступности современных методов лечения. Он реализуется с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Его цель — увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году. Проект предусматривает модернизацию поликлиник, амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение квалифицированных кадров, внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения хронических заболеваний, совершенствование экстренной помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров и цифровизацию здравоохранения.

Напомним, что впервые пересадку почки в НОКБ провели в ноябре 2025 года, тогда успешно прооперировали 18-летнего пациента с врожденной патологией. Второй пациенткой стала 36-летняя женщина, страдавшая от врожденной аномалии развития почек. Ей трансплантацию провели в январе. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Здравоохранение Нацпроект трансплантология
