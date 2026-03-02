Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Общество

13 центров здоровья для взрослых работают в Нижегородской области

02 марта 2026 12:14
13 центров здоровья для взрослых работают в Нижегородской области

Фото: Никита Духник

В медицинских организациях Нижегородской области в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" созданы 13 центров здоровья для пациентов старше 18 лет. В них пациентов информируют о факторах риска, оценивают функциональные и адаптационные возможности организма, а также делают прогноз состояния здоровья. Это позволяет скорректировать образ жизни и сосредоточиться на принципах здорового долголетия.

Как сообщили в минздраве Нижегородской области, обратиться в центр здоровья может любой совершеннолетний гражданин России. Пациентов с I и II группами здоровья направляют врачи по итогам профилактических мероприятий, включая диспансеризацию и профосмотры на рабочем месте.

Обследования проводятся с применением экспресс-методов и занимают от 40 до 70 минут. По итогам формируется "Карта здорового образа жизни" с индивидуальной программой оздоровления с учетом текущего состояния пациента. Данные сохраняются в базе, что позволяет отслеживать изменения показателей при повторных визитах. После диагностики проводится углубленная профилактическая консультация.

Главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая пояснила, что в центрах работают специалисты широкого профиля. Они анализируют индивидуальные факторы риска и разрабатывают рекомендации по их снижению. При подозрении на заболевание пациента направляют к профильному специалисту, а при необходимости — на занятия в тематические "Школы пациентов".

С начала года центры здоровья уже посетили около 5,1 тысячи человек. Еще 3,7 тысячи нижегородцев прошли обследования и получили консультации по месту работы — врачи выезжают непосредственно на предприятия.

По словам Натальи Савицкой, работа центров выстраивается в соответствии с моделью медицины здорового долголетия. Специалисты формируют у жителей ответственное отношение к своему здоровью и здоровью близких, а рекомендации по питанию, физической активности и другим аспектам основаны на проверенных принципах здорового образа жизни.

Адреса центров опубликованы на сайте Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.  

В целом в январе 2026 года в регионе в профилактических мероприятиях приняли участие около 85 тысяч человек, из них 10 тысяч — по месту работы или учебы. Каждый четвертый после первичного осмотра был направлен на второй, более углубленный этап диспансеризации.

В минздраве также отметили рост интереса к проверке репродуктивного здоровья. Если в январе прошлого года такой скрининг прошли 10 тысяч человек, то в январе текущего года — уже около 20 тысяч жителей.

По итогам обследований медики выявили более 2,5 тысячи случаев заболеваний системы кровообращения, 240 случаев сахарного диабета, почти 300 случаев болезней органов дыхания и около 100 злокачественных новообразований.

Наталья Савицкая подчеркнула, что многие обращаются к врачу только при появлении выраженных симптомов, однако отсутствие жалоб не гарантирует отсутствие проблем. Она призвала сделать профилактические осмотры ежегодной привычкой, назвав это вкладом в собственное здоровье и долголетие.

Напомним, национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. Он направлен на повышение ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году и предусматривает модернизацию медицинской инфраструктуры, привлечение кадров, внедрение новых подходов к профилактике и лечению хронических заболеваний, развитие экстренной помощи, реабилитации, исследовательских центров и цифровизацию здравоохранения.

Ранее сообщалось, что онлайн-консультации запустили в Нижегородском онкоцентре.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Здравоохранение Медицина и здоровье Нацпроект
