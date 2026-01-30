Нижегородские хирурги пересадили почку пациентке с врожденной аномалией Общество

Фото: минздрав Нижегородской области

Врачи Нижегородской областной клинической больницы имени Н.А. Семашко провели вторую операцию по пересадке почки. Хирургическое вмешательство длилось около трёх часов и завершилось успешно. Пациенткой стала 36-летняя женщина, страдавшая от врожденной аномалии развития почек.

Как сообщили в региональном минздраве, пересадка почки — относительно новый вид оперативного вмешательства для государственных медицинских учреждений области. Расширить трансплантационную программу в регионе получилось в ноябре 2025 года при поддержке специалистов Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова.

Нижегородские врачи предварительно прошли обучение в федеральной клинике, а первая операция была выполнена при участии специалистов из НМИЦ ТИО.

И.о. директора больницы Сергей Богданов рассказал, что у пациентки была диагностирована гипоплазия почек, из-за чего с детства наблюдались артериальная гипертензия и хронический пиелонефрит. В последнее время состояние женщины ухудшилось, и ей потребовалась заместительная почечная терапия с использованием перитонеального диализа. После появления подходящего донора была проведена трансплантация.

По словам Богданова, пересаженная почка функционирует нормально, а пациентка чувствует себя удовлетворительно. При благоприятном восстановлении в ближайшее время она сможет вернуться к привычному образу жизни.

Операцию выполнила команда из трёх хирургов — Дениса Кучина, Алексея Мойсеева и Армана Меликяна. Возле операционного стола находился главный внештатный трансплантолог министерства здравоохранения Нижегородской области Владимир Загайнов, который оказывал коллегам профессиональную поддержку. Кроме хирургов, в процедуре участвовали анестезиологи-реаниматологи, операционные медсестры, нефрологи, диагносты и врачи других специальностей.

В больнице подчеркнули, что развитие трансплантационной помощи в регионе продолжается во взаимодействии с Федеральным трансплантационным центром. В частности, 28 января в медучреждении прошёл методический семинар, посвящённый организационным вопросам донорства и трансплантации. Эксперты НМИЦ ТИО рассказали о принципах трансплантационной координации, особенностях анестезиологического и неврологического сопровождения, а также о правилах оформления медицинской документации.

Трансплантация органов относится к наиболее высокотехнологичным видам медицинской помощи. Повышение её доступности осуществляется в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", реализуемого по поручению президента России Владимира Путина. Проект охватывает все направления развития здравоохранения — от модернизации первичного звена до реабилитации пациентов.

Напомним, первая операция по трансплантации почки прошла в ноябре 2025 года. Тогда пересадку провели 18-летнему пациенту с врожденной патологией.