Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 января 2026 14:30Нижегородские школьники и студенты приняли участие в V форуме "Взлет. Промышленный старт"
30 января 2026 14:26Выполнение народной программы "Единой России" обеспечило местами в школах 1,1 млн учеников по всей стране
30 января 2026 14:16Нижегородские хирурги пересадили почку пациентке с врожденной аномалией
30 января 2026 14:05В новогодние выходные на треть больше клиентов Билайна звонили с помощью VoWiFi
30 января 2026 13:24Нижегородскую область в 2025 году посетили более 5 млн туристов
30 января 2026 13:10Памятник Лобачевскому могут поставить в Нижнем Новгороде
30 января 2026 12:32Режим повышенной готовности из-за размыва склона отменили у Мызинского моста
30 января 2026 12:15Движение нижегородского трамвая №2 по наружному кольцу восстановлено
30 января 2026 12:11На новогодних каникулах зумеры чаще других смотрели видео, бумеры пользовались маркетплейсами, а миллениалы – нейросетями
30 января 2026 12:06Лучших специалистов по коммуникациям ПФО наградили в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородские хирурги пересадили почку пациентке с врожденной аномалией

30 января 2026 14:16 Общество
Нижегородские хирурги пересадили почку пациентке с врожденной аномалией

Фото: минздрав Нижегородской области

Врачи Нижегородской областной клинической больницы имени Н.А. Семашко провели вторую операцию по пересадке почки. Хирургическое вмешательство длилось около трёх часов и завершилось успешно. Пациенткой стала 36-летняя женщина, страдавшая от врожденной аномалии развития почек.

Как сообщили в региональном минздраве, пересадка почки — относительно новый вид оперативного вмешательства для государственных медицинских учреждений области. Расширить трансплантационную программу в регионе получилось в ноябре 2025 года при поддержке специалистов Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова.

Нижегородские врачи предварительно прошли обучение в федеральной клинике, а первая операция была выполнена при участии специалистов из НМИЦ ТИО.

И.о. директора больницы Сергей Богданов рассказал, что у пациентки была диагностирована гипоплазия почек, из-за чего с детства наблюдались артериальная гипертензия и хронический пиелонефрит. В последнее время состояние женщины ухудшилось, и ей потребовалась заместительная почечная терапия с использованием перитонеального диализа. После появления подходящего донора была проведена трансплантация.

По словам Богданова, пересаженная почка функционирует нормально, а пациентка чувствует себя удовлетворительно. При благоприятном восстановлении в ближайшее время она сможет вернуться к привычному образу жизни.

Операцию выполнила команда из трёх хирургов — Дениса Кучина, Алексея Мойсеева и Армана Меликяна. Возле операционного стола находился главный внештатный трансплантолог министерства здравоохранения Нижегородской области Владимир Загайнов, который оказывал коллегам профессиональную поддержку. Кроме хирургов, в процедуре участвовали анестезиологи-реаниматологи, операционные медсестры, нефрологи, диагносты и врачи других специальностей.

В больнице подчеркнули, что развитие трансплантационной помощи в регионе продолжается во взаимодействии с Федеральным трансплантационным центром. В частности, 28 января в медучреждении прошёл методический семинар, посвящённый организационным вопросам донорства и трансплантации. Эксперты НМИЦ ТИО рассказали о принципах трансплантационной координации, особенностях анестезиологического и неврологического сопровождения, а также о правилах оформления медицинской документации.

Трансплантация органов относится к наиболее высокотехнологичным видам медицинской помощи. Повышение её доступности осуществляется в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", реализуемого по поручению президента России Владимира Путина. Проект охватывает все направления развития здравоохранения — от модернизации первичного звена до реабилитации пациентов.

Напомним, первая операция по трансплантации почки прошла в ноябре 2025 года. Тогда пересадку провели 18-летнему пациенту с врожденной патологией. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Нацпроект трансплантология
Поделиться:
Новости по теме
26 января 2026 14:49Нижегородский реаниматолог спас подавившуюся мясом москвичку
18 ноября 2025 13:16Нижегородские врачи спасли ребенка, проглотившего семь магнитных шариков
14 октября 2025 15:57Главный внештатный трансплантолог Минздрава оценил опыт работы нижегородских медучреждений
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных