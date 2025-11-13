Нижегородские хирурги впервые провели трансплантацию почки Общество

Фото: Telegram-канал "Бокал прессека"

В Нижегородской области впервые выполнили пересадку почки в рамках государственной системы здравоохранения. Операция прошла в областной клинической больнице имени Н.А. Семашко, где местные хирурги совместно со специалистами из НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова успешно прооперировали 18-летнего пациента с врожденной патологией.

Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале. По его словам, трансплантация — одна из наиболее сложных и высокотехнологичных процедур в медицине.

Как рассказал главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов, донором почки стал отец молодого пациента.

Для того чтобы проводить подобные операции, областная больница прошла серьезную подготовку: врачи прошли обучение в федеральных центрах, больница получила необходимую лицензию и была оснащена современным медицинским оборудованием.

Глеб Никитин отметил, что в регионе насчитывается около 1300 человек, проходящих почечную заместительную терапию. Многие из них могут стать кандидатами на трансплантацию. В клинике уже сформирован лист ожидания для таких пациентов.

Хирургические вмешательства по пересадке органов будут проводиться на базе хирургического отделения НОКБ имени Семашко. Губернатор подчеркнул, что эта операция стала значимым достижением коллектива, который представляет собой опору регионального здравоохранения.

Ранее стало известно, что изменилось в Балахнинской ЦРБ после критики губернатора.