Нижегородская таможня перечислила в федеральный бюджет почти 1,7 млрд рублей Экономика

Фото: Кирилл Мартынов

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Нижегородская таможня подвела итоги работы за девять месяцев 2025 года. Как отметил заместитель начальника ведомства Рустем Агзамов, результаты получились весьма достойные. Так, в федеральный бюджет перечислено около 1,7 миллиарда рублей.

С января по сентябрь 2025 года было возбуждено более 2200 административных дел. Каждое из них рассматривалось индивидуально: где-то были доначислены платежи, где-то — наложены штрафы. Также возбуждено три уголовных дела.

При этом, как подчеркнул Рустем Агзамов, никаких планов по количеству дел у таможни нет — все зависит от фактических нарушений. Часто речь идет не о злонамеренных действиях, а о технических ошибках — вроде неполного или некорректного заполнения документов. Такие случаи разбираются детально, с учетом всех обстоятельств.

С начала года в судах рассматривалось около 70 дел, и в большинстве случаев решения выносились в пользу таможни.

В рамках контроля за соблюдением валютного законодательства было проведено 61 проверочное мероприятие. В результате выявлено 182 нарушения на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей. По итогам проверок возбуждено 150 административных дел на сумму свыше 244 миллионов рублей.

Кроме того, за девять месяцев сотрудники ведомства выявили 821 единицу контрафактной продукции. Также после выпуска товаров был проведен дополнительный. По их результатам доначислено таможенных платежей, пеней и штрафов на общую сумму более 505 миллионов рублей.

