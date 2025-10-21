Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
21 октября 2025 09:00Нижегородская таможня перечислила в федеральный бюджет почти 1,7 млрд рублей
20 октября 2025 18:01Nordwind наказали за 20-часовую задержку рейсов в Нижнем Новгороде
20 октября 2025 16:42Почти 22 тысячи нижегородцев установили самозапрет на кредиты в сентябре
20 октября 2025 14:07Более 64 тысяч специалистов искали нижегородские работодатели в III квартале
20 октября 2025 11:18Нижегородская область вошла в число регионов с самой низкой безработицей в стране
20 октября 2025 11:10Правительство России поддержит запуск новых производств в Нижегородской области
17 октября 2025 18:23Лидеров ЭКГ-рейтинга наградили на форуме "СО.ЗНАНИЕ" в Нижнем Новгороде
17 октября 2025 16:34Представители 68 регионов обсудили инвестиционный климат в Нижегородской области
17 октября 2025 16:18Эксперт назвал причину ухудшения качества бензина на российских АЗС
17 октября 2025 14:45Транспортно-пересадочный узел на Казанском шоссе хотят построить в 2030 году
Экономика

Нижегородская таможня перечислила в федеральный бюджет почти 1,7 млрд рублей

21 октября 2025 09:00 Экономика
Нижегородская таможня перечислила в федеральный бюджет почти 1,7 млрд рублей

Фото: Кирилл Мартынов

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Нижегородская таможня подвела итоги работы за девять месяцев 2025 года. Как отметил заместитель начальника ведомства Рустем Агзамов, результаты получились весьма достойные. Так, в федеральный бюджет перечислено около 1,7 миллиарда рублей.

С января по сентябрь 2025 года было возбуждено более 2200 административных дел. Каждое из них рассматривалось индивидуально: где-то были доначислены платежи, где-то — наложены штрафы. Также возбуждено три уголовных дела.

При этом, как подчеркнул Рустем Агзамов, никаких планов по количеству дел у таможни нет — все зависит от фактических нарушений. Часто речь идет не о злонамеренных действиях, а о технических ошибках — вроде неполного или некорректного заполнения документов. Такие случаи разбираются детально, с учетом всех обстоятельств.

С начала года в судах рассматривалось около 70 дел, и в большинстве случаев решения выносились в пользу таможни.

В рамках контроля за соблюдением валютного законодательства было проведено 61 проверочное мероприятие. В результате выявлено 182 нарушения на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей. По итогам проверок возбуждено 150 административных дел на сумму свыше 244 миллионов рублей.

Кроме того, за девять месяцев сотрудники ведомства выявили 821 единицу контрафактной продукции. Также после выпуска товаров был проведен дополнительный. По их результатам доначислено таможенных платежей, пеней и штрафов на общую сумму более 505 миллионов рублей.

Ранее корреспондент НИА "Нижний Новгород" посетила музей Нижегородской таможни. Что пытались ввезти и вывезти из Нижегородской области — смотрите в фоторепортаже.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Деньги Контрафакт Таможня
Поделиться:
Новости по теме
12 сентября 2025 10:46Нижегородца задержали за контрабанду бриллиантов на 2 миллиона рублей
11 июля 2025 14:31Схему незаконного экспорта древесины за рубеж раскрыли в Нижнем Новгороде
09 июля 2025 18:20Нижегородские таможенники передали изъятые зимние пальто в интернаты
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных