Нижегородца осудили на 3,5 года за попытку продать военные радиостанции за рубеж Происшествия

Нижегородца отправили в колонию за попытку незаконного вывоза военной продукции за рубеж. Сделку пресекли сотрудники ФСБ по Нижегородской и Ярославской областям.

По данным ведомства, мужчина пытался продать представителю иностранного государства военные радиостанции, произведенные на предприятии в Ярославле. Как установили правоохранители, оборудование он приобрел незаконно.

В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на незаконный экспорт из РФ продукции, в отношении которой установлен экспортный контроль.

Дзержинский городской суд признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

