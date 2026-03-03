Нижегородца осудили на 3,5 года за попытку продать военные радиостанции за рубеж

Нижегородца отправили в колонию за попытку незаконного вывоза военной продукции за рубеж. Сделку пресекли сотрудники ФСБ по Нижегородской и Ярославской областям.
По данным ведомства, мужчина пытался продать представителю иностранного государства военные радиостанции, произведенные на предприятии в Ярославле. Как установили правоохранители, оборудование он приобрел незаконно.
В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на незаконный экспорт из РФ продукции, в отношении которой установлен экспортный контроль.
Дзержинский городской суд признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в Нижегородской области.
