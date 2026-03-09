Обрушение крыши жилого дома в Арзамасе закончилось уголовным делом

Фото:
По факту частичного обрушения крыши жилого дома в Арзамасе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
Напомним, инцидент произошел в ночь на 8 Марта на улице Матросова. В результате происшествия никто не пострадал.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ — "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
В настоящее время следователи проводят необходимые процессуальные действия, чтобы установить все обстоятельства случившегося, а также определить должностных лиц, ответственных за содержание здания.
Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль соблюдение прав жильцов пострадавшего дома. В надзорном ведомстве сообщили, что в рамках проверки будет дана оценка работе уполномоченных служб по обслуживанию, содержанию и очистке здания и прилегающей территории, а также соблюдению жилищных прав граждан, чье имущество могло пострадать.
Ранее сообщалось, что под тяжестью снега рухнула крыша многоквартирного домав Навашине.
