Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Последние новости рубрики Происшествия
09 марта 2026 18:20
Обрушение крыши жилого дома в Арзамасе закончилось уголовным делом
09 марта 2026 17:37
Крыша жилого дома рухнула в Арзамасе под тяжестью снега
09 марта 2026 15:10
Пожар произошел в цехе по производству свечей в Балахнинском округе
09 марта 2026 14:36
Жителю Арзамаса грозит срок за дропперство
09 марта 2026 13:20
Бастрыкин вновь потребовал доклад по делу о гибели девушки на Варварке
09 марта 2026 09:38
Бухгалтера нижегородской базы отдыха обвинили в хищении почти 7 млн рублей
09 марта 2026 08:00
Кстовский музыкант выплатил миллионный долг по алиментам
08 марта 2026 15:36
Эксклюзив
Повторную проверку проведут в богородской школе после отравления учеников
08 марта 2026 13:42
Бастрыкин заинтересовался аварийным домом в Нижнем Новгороде
08 марта 2026 11:50
Бастрыкин взял на контроль массовое отравление школьников в Богородске
Происшествия

Обрушение крыши жилого дома в Арзамасе закончилось уголовным делом

09 марта 2026 18:20 Происшествия
Обрушение крыши жилого дома в Арзамасе закончилось уголовным делом

Фото: группа "Подслушано Арзамас" во "ВКонтакте"

По факту частичного обрушения крыши жилого дома в Арзамасе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону. 

Напомним, инцидент произошел в ночь на 8 Марта на улице Матросова. В результате происшествия никто не пострадал.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ — "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". 
В настоящее время следователи проводят необходимые процессуальные действия, чтобы установить все обстоятельства случившегося, а также определить должностных лиц, ответственных за содержание здания.

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль соблюдение прав жильцов пострадавшего дома. В надзорном ведомстве сообщили, что в рамках проверки будет дана оценка работе уполномоченных служб по обслуживанию, содержанию и очистке здания и прилегающей территории, а также соблюдению жилищных прав граждан, чье имущество могло пострадать.

Ранее сообщалось, что под тяжестью снега рухнула крыша многоквартирного домав Навашине.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Арзамас Снег Уголовное дело
Новости по теме
06 марта 2026 15:48
На Автозаводе запустили систему для поиска сосулек с помощью камер и ИИ
05 марта 2026 16:15
Крыша автопредприятия придавила семь "Газелей" в Нижегородской области
04 марта 2026 09:23
Снег повредил памятник "Метеор" в Сормове
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
