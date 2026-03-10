Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 марта 2026 11:25
Нижегородцы могут подать заявление на службу в полиции через "Госуслуги"
10 марта 2026 10:50
Минстрой одобрил строительство гостиницы в центре Нижнего Новгорода
10 марта 2026 10:46
Жители Сергача отправили на СВО новую партию гуманитарки
10 марта 2026 10:31
Нижегородцам рассказали, ждать ли нашествия комаров этим летом
10 марта 2026 10:16
Эдгард Запашный пригласил в цирк юного нижегородца, которому не продали букет
10 марта 2026 09:59
Министр Пучков объяснил, как будут оценивать использование сленга в ЕГЭ
10 марта 2026 09:37
Главврач Нижегородского онкоцентра Сергей Гамаюнов ответит на вопросы о раке
10 марта 2026 08:30
Тихая угроза для печени: нижегородцам напомнили об опасности гепатита С
09 марта 2026 16:24
Узбекистанцу не удалось оспорить конфискацию 10 кг волос в Нижнем Новгороде
09 марта 2026 15:46
Аист, обосновавшийся в Перевозском округе, благополучно пережил вторую зиму
Общество

Жители Сергача отправили на СВО новую партию гуманитарки

10 марта 2026 10:46 Общество
Жители Сергача отправили на СВО новую партию гуманитарки

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Сергаче состоялась отправка новой партии гуманитарной помощи для бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Участие в ее формировании принимали представители местного предпринимательского сообщества и общественных организаций, а также глава администрация Сергачского муниципального округа Олег Радаев и депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Паков. 

В этот раз нашим подразделениям были направлены три автомобиля УАЗ и один мотоцикл. Инициатором сбора гуманитарного груза выступил общественник и депутат Совета депутатов Сергачского округа Ирфан Шаипов. Технику подготовили представители общественного объединения предпринимателей «Бизнес клуб Нижгар юго-восток» Рустам Озоян, Фаиль Арифуллин и Ханиф Азымов, а таже генеральный директор ООО «СКМ ГРУПП» Марат Сениятуллин. Отправляемые автомобили были доработаны для нужд фронта и в ближайшее время отправятся в те подразделения, откуда на них поступил запрос. По словам депутата Законодательного собрания Нижегородской области Владимира Пакова, принимавшего участие в подготовке и отправке сергачского гумгруза, любая весточка и помощь «из дома» для наших солдат – это, в первую очередь, поддержка их боевого настроя и укрепления моральных сил. Также важно, чтобы помощь была адресной и доходила именно туда, где она требуется. Собранная техника поможет нашим парням при выполнении боевых задач.

В день отправки груза на центральной площади собрались местные жители Сергача и представители православного и мусульманского духовенства. Они также выразили поддержку нашим бойцам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
гуманитарная помощь Законодательное собрание СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных