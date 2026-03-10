Жители Сергача отправили на СВО новую партию гуманитарки

Фото:
В Сергаче состоялась отправка новой партии гуманитарной помощи для бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Участие в ее формировании принимали представители местного предпринимательского сообщества и общественных организаций, а также глава администрация Сергачского муниципального округа Олег Радаев и депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Паков.
В этот раз нашим подразделениям были направлены три автомобиля УАЗ и один мотоцикл. Инициатором сбора гуманитарного груза выступил общественник и депутат Совета депутатов Сергачского округа Ирфан Шаипов. Технику подготовили представители общественного объединения предпринимателей «Бизнес клуб Нижгар юго-восток» Рустам Озоян, Фаиль Арифуллин и Ханиф Азымов, а таже генеральный директор ООО «СКМ ГРУПП» Марат Сениятуллин. Отправляемые автомобили были доработаны для нужд фронта и в ближайшее время отправятся в те подразделения, откуда на них поступил запрос. По словам депутата Законодательного собрания Нижегородской области Владимира Пакова, принимавшего участие в подготовке и отправке сергачского гумгруза, любая весточка и помощь «из дома» для наших солдат – это, в первую очередь, поддержка их боевого настроя и укрепления моральных сил. Также важно, чтобы помощь была адресной и доходила именно туда, где она требуется. Собранная техника поможет нашим парням при выполнении боевых задач.
В день отправки груза на центральной площади собрались местные жители Сергача и представители православного и мусульманского духовенства. Они также выразили поддержку нашим бойцам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции.
