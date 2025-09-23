Павел Солодкий: "Оснований говорить о критическом снижении числа МСП в регионе нет" Экономика

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Нижегородской области Павел Солодкий прокомментировал для НИА "Нижний Новгород" возможное сокращение числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в ближайшие годы.

"Оценивая текущую экономическую ситуацию и совокупное влияние множества факторов, колебание численности субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области возможно", - подчеркнул Солодкий.

По его словам, основных причин потенциального снижения может быть несколько: это высокая стоимость заемных средств, ограничивающая доступ предпринимателей к кредитованию и инвестиционным ресурсам; острый дефицит квалифицированной рабочей силы, негативно воздействующий на производственные процессы и темпы развития бизнеса; запланированное с 1 января 2026 года ужесточение налогового режима, сопровождающееся повышением ставок НДС и увеличением размеров подоходного налога; замедление темпов роста в отдельных секторах экономики, таких как жилищное строительство и розничная торговля продуктами питания.

"Однако оснований говорить о критическом уменьшении числа субъектов МСП в регионе нет. Считаю, что возможный спад будет носить умеренный характер", - заявил бизнес-омбудсмен.

По мнению Солодкого, самым важным шагом в деле сохранения стабильности и дальнейшего развития сектора малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области должны стать взвешенные решения по изменениям налогового законодательства.

"Снижение максимального объема годовой выручки для перехода на упрощенную систему налогообложения должно быть поэтапным, скачок с 60 до 10 млн рублей рублей – слишком резкий. Я как уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области направил в Госдуму свои предложения по налоговой реформе, которые предполагают первоначально снизить установленный лимит с текущих 60 млн рублей до промежуточного уровня в 30 млн рублей, обеспечив тем самым плавный и менее болезненный переход для предпринимателей", - отметил собеседник НИА.

Действенной мерой, по его словам, могло бы стать и расширение перечня видов деятельности, подлежащих обложению по патентной системе налогообложения, это позволит облегчить учетную и отчетную нагрузку на индивидуальных предпринимателей.

"Конечно, можно было бы говорить о субсидиях и грантах для вновь открывающихся предприятий, но мы все должны осознавать текущую экономическую реальность и приоритетные направления расходования бюджетных средств. Поэтому сегодня как никогда важно формировать культуру ответственности в предпринимательском сообществе", - подчеркнул уполномоченный по правам предпринимателей.

Он также добавил: несмотря на значимость и полезность государственной поддержки, в современных реалиях малым и средним предприятиям целесообразно ориентироваться главным образом на внутренние ресурсы и собственные возможности адаптации к внешним экономическим вызовам.

"Уверен, Нижегородская область обладает в этом плане достаточным потенциалом и сможет сохранить имеющийся потенциал предпринимательской активности", - заключил Солодкий.

