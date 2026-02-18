Налогообложение для нижегородского бизнеса предлагают упростить с 2027 года

В Законодательное собрание Нижегородской области повторно внесен законопроект о специальном налоговом режиме — "Автоматизированной упрощённой системе налогообложения" (АвтоУСН). Инициатором снова выступила фракция КПРФ в региональном парламенте.
Согласно предложению, новый налоговый режим планируется запустить с 1 января 2027 года и применять до конца года. Главной целью инициативы названа поддержка предпринимателей и снижение бюрократической нагрузки на малый и средний бизнес.
На встрече с предпринимателями в ноябре 2025 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал, что власти региона внимательно изучают опыт других субъектов, где уже запущен подобный налоговый режим. По его словам, решение о запуске АвтоУСН будет принято в течение 2026 года, после анализа эффективности и востребованности такого режима.
АвтоУСН предусматривает два варианта налогообложения: либо доходы, либо доходы за вычетом расходов. Предприниматель получает право самостоятельно выбрать подходящий вариант и менять его ежегодно.
Важнейшим преимуществом новой системы является освобождение от необходимости подачи налоговых деклараций. Учет доходов и расходов будет вестись автоматически в личном кабинете налогоплательщика.
Ранее жителям Нижегородской области разъяснили особенности механизма автоматизации начисления налоговых вычетов. Напомним также, что нижегородские предприниматели получат компенсацию в 20% НДФЛ за привлеченных сотрудников.
