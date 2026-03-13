Эксклюзив
300 призеров регионального этапа Всероссийского чемпионата "Профессионалы" получили награды

13 марта 2026 16:54 Общество
300 призеров регионального этапа Всероссийского чемпионата Профессионалы получили награды

Фото: минобр Нижегородской области

13 марта 2026 года в Нижегородской области состоялась торжественная церемония награждения призеров регионального этапа Всероссийского чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы». Мероприятие прошло на базе Института пищевых технологий и дизайна – филиала Княгининского университета. Медали и дипломы получили 300 студентов и школьников, добившихся наиболее высоких результатов.

Всероссийское состязание проводится уже четвёртый год подряд Министерством просвещения РФ. Региональный этап был организован министерством образования Нижегородской области совместно с предприятиями-партнерами и Центром опережающей профессиональной подготовки региона.

«Наш президент Владимир Владимирович Путин отмечает, что престиж рабочих специальностей и их востребованность на рынке труда растут. Поддерживать молодых специалистов помогает движение «Профессионалы» нацпроекта «Молодежь и дети». В этом году в него вовлечены 2,5 миллиона человек – конкурсантов, экспертов, работодателей. Это в два раза больше, чем годом ранее. Благодарим наставников, партнеров и индустриальных экспертов за вклад в развитие движения», – подчеркнул заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что в ходе регионального этапа чемпионата «Профессионалы» по всей стране в профмастерстве соревновалось более 510 тысяч студентов колледжей и техникумов и примерно 34 тысяч школьников.

В региональном Минобре напомнили, что областной этап чемпионата проходил с 13 февраля по 11 марта на 34 площадках. Всего состоялось 100 соревнований по 84 компетенциям, из них 83 – в основной категории, то есть среди студентов профессиональных образовательных организаций региона, и 17 – в категории «Юниоры», то есть среди обучающихся школ.

В ведомстве уточнили, что повестка регионального этапа было также насыщена деловыми мероприятиями. Почти 3,6 тысячи человек – представители системы образования, бизнеса и органов власти – обсуждали вопросы совершенствования подготовки кадров для промышленности, взаимодействия образования и бизнеса в целях индустриального развития региона, реализации федерального проекта «Профессионалитет», развития наставничества и другие.

«Во время чемпионата наши школьники получили уникальную возможность пройти профессиональные пробы на базе местных колледжей и техникумов, попробовать свои силы в работе за современными производственными станками. Мы уделяем особое внимание вопросам профессиональной ориентации будущих специалистов, ведь формирование интереса к рабочим профессиям начинается именно в школе. Только в рамках регионального этапа чемпионата участниками профориентационных мероприятий стали около 9,3 тысячи юношей и девушек более чем из 440 образовательных организаций региона. Это ценный вклад в подготовку будущих профессионалов для нашей экономики», – рассказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

Студентка 3-го курса Кстовского нефтяного техникума им. Б.И. Корнилова Любовь Кузьмина заняла первое место по компетенции «Лабораторный химический анализ» в основной категории. Она рассказала, что еще с 6-го класса школы хотела связать свою жизнь с химией, поэтому выбрала учебу в нефтяном техникуме. После участия в чемпионате у девушки появилось сразу несколько предложений о работе от ведущих предприятий региона.

В категории «Юниоры» первое место по компетенции «Веб-технологии» занял Андрей Макаров из лицея №38 Нижнего Новгорода. Школьник рассказал, что достаточно сложными были все три модуля его задания: верстка текста, написание игры на одном из языков программирования, а также разработка приложения.

«Было сложно на всех трех модулях, но я справился. Этот чемпионат показал мне, что в сложных условиях конкурса я способен на решение многих вопросов самостоятельно. Теперь я понимаю, куда мне двигаться дальше в плане своего образования», – сказал он.

Помимо медалей и дипломов призеры состязания по ряду компетенций получили ценные подарки от представителей предприятий-работодателей и образовательных организаций. Все призеры также получат приглашения на стажировки в ведущие компании региона, а абсолютные победители, то есть обладатели первых мест, представят регион на межрегиональном этапе чемпионата – он пройдет с 30 марта по 30 апреля во многих субъектах страны, в том числе и Нижегородской области.

Напомним, национальный проект «Молодежь и дети» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

