Отстрел лисиц разрешили в Дальнеконстантиновском округе из‑за угрозы бешенства Общество

Фото: freepik.com

Региональный минлесхоз разрешил отстрел лисиц на территории охотничьего хозяйства ООО "Вепрь-НН" в Дальнеконстантиновском муниципальном округе. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовых актов.

Необходимость такой меры связана с введением карантина по бешенству животных из-за больного хищника. Регулирование численности должно помочь предотвратить дальнейшее распространение заболевания и снизить риски для жителей.

Отстрел затронет лисиц всех половозрастных групп. Количество особей, подлежащих добыче, не ограничено.

Мероприятия пройдут по 4 апреля 2026 года. Работы будут вести в соответствии с действующими Правилами охоты и с применением разрешённых законом орудий.

Добавим, что указами главы региона отменен карантин в трех населенных пунктах. С 5 марта ограничительные меры сняты в поселке Шереметьево Воротынского округа, а также деревнях Слопинец и Майдан Кстовского района.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в Нижегородсской области завершен зимний охотничий сезон.