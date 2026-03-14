Отстрел лисиц разрешили в Дальнеконстантиновском округе из‑за угрозы бешенства

14 марта 2026 09:00 Общество
Региональный минлесхоз разрешил отстрел лисиц на территории охотничьего хозяйства ООО "Вепрь-НН" в Дальнеконстантиновском муниципальном округе. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовых актов.

Необходимость такой меры связана с введением карантина по бешенству животных из-за больного хищника. Регулирование численности должно помочь предотвратить дальнейшее распространение заболевания и снизить риски для жителей.

Отстрел затронет лисиц всех половозрастных групп. Количество особей, подлежащих добыче, не ограничено.

Мероприятия пройдут по 4 апреля 2026 года. Работы будут вести в соответствии с действующими Правилами охоты и с применением разрешённых законом орудий.

Добавим, что указами главы региона отменен карантин в трех населенных пунктах. С 5 марта ограничительные меры сняты в поселке Шереметьево Воротынского округа, а также деревнях Слопинец и Майдан Кстовского района.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в Нижегородсской области завершен зимний охотничий сезон. 

