Общество

Карантин по бешенству ввели в нижегородском поселке

25 ноября 2025 11:11
Карантин по бешенству ввели в нижегородском поселке

Фото: Александр Воложанин

В поселке Шереметьеве Воротынского округа Нижегородской области введен карантин по бешенству животных. Соответствующее решение принято на основании представления комитета ветеринарии региона. Об этом говорится в указе губернатора. 

Неблагополучным пунктом признана вся территория поселка. Эпизоотическим очагом стало личное подсобное хозяйство местной жительницы. С 18 ноября здесь действуют строгие ограничения.

В очаге запрещены лечение зараженных животных, перемещение восприимчивых видов, снятие шкур с павших животных, а также охота, за исключением мероприятий по регулированию численности. Также ограничен доступ посторонних лиц.

На всей территории поселка под запретом проведение ярмарок и выставок с участием животных, вывоз и отлов восприимчивых видов, за исключением вакцинированных в течение последних 179 дней и направляемых на убой.

Комитет ветеринарии должен разработать и утвердить план ликвидации очага и недопущения распространения инфекции.

В то же время губернатор Нижегородской области отменил карантин по бешенству в четырех населенных пунктах, где ранее были зафиксированы случаи заболевания.

С 19 ноября сняты ограничения в селе Чернухе (город Арзамас), городе Лыскове, деревне Загарине (Краснооктябрьский округ) и селе Теплове (город Кулебаки). Указы, устанавливавшие карантин в этих территориях, признаны утратившими силу.

Напомним, ранее в ноябре карантин отменили в населенных пунктах четырех округов Нижегородской области. 

