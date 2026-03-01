Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Общество

Зимний сезон охоты завершился в Нижегородской области

01 марта 2026 13:00 Общество
Зимний сезон охоты завершился в Нижегородской области

Фото: минлесхоз Нижегородской области

В Нижегородской области официально закрыли зимний сезон охоты на основные виды животных, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Так, с 1 марта в регионе прекращена любительская и спортивная охота на большинство видов. Завершилась добыча кабана, зайца-беляка и русака, лисицы, енотовидной собаки, ондатры, белки, горностая, лесной и каменной куницы, ласки, американской норки, рыси, лесного хоря, европейского бобра, а также боровой дичи — глухаря, тетерева и рябчика. Исключение сделали только для волка — его добыча разрешена до 31 марта.

По словам главы ведомства Романа Воробьева, охотники обязаны отчитаться о результатах в течение 20 дней после завершения сезона, даже если добыча не была осуществлена.

"Несвоевременная сдача сведений повлечёт ограничение права на получение разрешений на добычу сроком на один год. Эти меры направлены на обеспечение рационального использования объектов животного мира и повышение прозрачности охотничьей деятельности", - сказал он. 

Сведения можно подать лично по месту получения разрешения либо направить по почте с описью вложения. По кабану данные необходимо предоставить не позднее 11 марта 2026 года, по пушным животным и боровой дичи — до 20 марта 2026 года.

В сезоне 2025–2026 годов в общедоступных угодьях выдали около 3 тысяч разрешений на добычу пушных животных и порядка 9 тысяч — на пернатую дичь.

Уже 1 апреля в регионе стартует весенняя охота на пернатую дичь. Разрешат добычу селезней уток с использованием живых подсадных уток. Сезон традиционно пройдет по зональному принципу: для южных и северных районов установят разные даты открытия, при этом продолжительность охоты в каждой зоне составит десять календарных дней.

В ведмостве напомнили, что за незаконную добычу предусмотрена административная либо уголовная ответственность по статье 258 УК РФ, а также возмещение причиненного ущерба. В 2025 году в регионе зафиксировали 941 нарушение правил охоты, из них 31 случай носил признаки преступлений. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных