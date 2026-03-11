Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
11 марта 2026 15:12
Два игрока "Пари НН" вошли в расширенный состав молодежной сборной России
11 марта 2026 14:43
Нижегородская область проводит мероприятия к 95-летию физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне"
11 марта 2026 14:09
Нижегородский "Старт" завершил сезон поражением от "Родины"
11 марта 2026 13:31
Путин поздравил чемпионок Багиян и Ворончихину с победой на Паралимпиаде
11 марта 2026 13:04
Озвучены итоги Всероссийских соревнований по конькобежному спорту среди юношей и девушек 12-13 лет
11 марта 2026 11:48
Нижегородская область отменила взносы для части спортсменов до 18 лет
11 марта 2026 08:00
"Торпедо-Горький" всухую проиграл "Рязани-ВДВ"
10 марта 2026 22:04
Нижегородская "Чайка" уступила "Авто" со счетом 1:2
10 марта 2026 15:25
Игрока нижегородского "Старта" успешно прооперировали в Красноярске
10 марта 2026 12:08
Игрок "Пари НН" рассказал, что речи Шпилевского пробирают его до мурашек
Спорт

Два игрока "Пари НН" вошли в расширенный состав молодежной сборной России

11 марта 2026 15:12 Спорт
Два игрока Пари НН вошли в расширенный состав молодежной сборной России

Фото: ФК "Пари НН"

Российский футбольный союз опубликовал расширенный состав молодежной сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор в Турции.

В список из 39 футболистов включены представители "Пари НН" — Андрей Ивлев и Артем Сидоренко.

Кроме того, в числе вызванных значится полузащитник Егор Гуренко, который выступает на правах аренды в "Тюмени".

Сбор молодежной команды под руководством Ивана Шабарова пройдет с 23 по 31 марта. В рамках подготовки запланированы два товарищеских матча.

В Турции тренерский штаб будет работать с футболистами 2006 и 2007 годов рождения. Подготовка начнется в подмосковном Новогорске, после чего вечером 23 марта команда отправится в Турцию.

Ранее сообщалось, что "Пари НН" обыграл Сочи в первом домашнем матче после паузы.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ФК Пари НН Футбол
Поделиться:
Новости по теме
10 марта 2026 12:08
Игрок "Пари НН" рассказал, что речи Шпилевского пробирают его до мурашек
05 марта 2026 15:44
Мажич назвал ошибочным пенальти "Пари НН" в матче с "Локомотивом"
28 февраля 2026 19:06
"Пари НН" проиграл "Локомотиву" в первом матче после зимней паузы
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных