Два игрока "Пари НН" вошли в расширенный состав молодежной сборной России

Фото: ФК "Пари НН"

Российский футбольный союз опубликовал расширенный состав молодежной сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор в Турции.

В список из 39 футболистов включены представители "Пари НН" — Андрей Ивлев и Артем Сидоренко.

Кроме того, в числе вызванных значится полузащитник Егор Гуренко, который выступает на правах аренды в "Тюмени".

Сбор молодежной команды под руководством Ивана Шабарова пройдет с 23 по 31 марта. В рамках подготовки запланированы два товарищеских матча.

В Турции тренерский штаб будет работать с футболистами 2006 и 2007 годов рождения. Подготовка начнется в подмосковном Новогорске, после чего вечером 23 марта команда отправится в Турцию.

