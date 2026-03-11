Два игрока "Пари НН" вошли в расширенный состав молодежной сборной России

Фото:
Российский футбольный союз опубликовал расширенный состав молодежной сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор в Турции.
В список из 39 футболистов включены представители "Пари НН" — Андрей Ивлев и Артем Сидоренко.
Кроме того, в числе вызванных значится полузащитник Егор Гуренко, который выступает на правах аренды в "Тюмени".
Сбор молодежной команды под руководством Ивана Шабарова пройдет с 23 по 31 марта. В рамках подготовки запланированы два товарищеских матча.
В Турции тренерский штаб будет работать с футболистами 2006 и 2007 годов рождения. Подготовка начнется в подмосковном Новогорске, после чего вечером 23 марта команда отправится в Турцию.
Ранее сообщалось, что "Пари НН" обыграл Сочи в первом домашнем матче после паузы.
