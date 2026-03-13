Жителей аварийного дома в Зеленом городе временно разместили в лагере

Фото:
После частичного обрушения кровли многоквартирного дома в курортном поселке Зеленый город жителям предложили временно переехать в детский лагерь "Чайка", где обеспечены необходимые условия для проживания.
Они согласились на размещение и в настоящее время находятся в лагере. Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Нижегородского района, сейчас решается вопрос их дальнейшего размещения.
Напомним, инцидент произошел 12 марта. Тогда крыша деревянного дома не выдержала скопления снега и частично обрушилась. К счастью, обошлось без пострадавших. Было возбуждено уголовное дело.
Дом кирпично-деревянной постройки 1934 года ранее был признан аварийным и подлежащим сносу. Его расселение предусмотрено региональной программой "Переселение граждан на территории Нижегородской области в период с 2024 по 2030 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г."
В настоящее время территория вокруг здания ограждена.
Недавно схожие инциденты произошли в Арзамасе и Навашине.
