Нападение собаки на ребенка в Кулебаках обернулось уголовным делом Происшествия

Фото: "Подслушано Кулебаки" / VK

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело после нападения собаки на несовершеннолетнего. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, публикация о происшествии была обнаружена во время мониторинга СМИ.

Напомним, в Кулебаках собака, сорвавшаяся с цепи, набросилась на мальчика. Животное сильно покусало ребенка и разорвало на нем одежду.

Семья пострадавшего обратилась в полицию с заявлением. При этом владелец собаки на данный момент не установлен.

По поручению руководителя регионального следственного управления Айрата Ахметшина Выксунский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Нижегородской области возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ "Халатность".

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Прокуратура Нижегородской области также организовала проверку. Надзорное ведомство контролирует установление обстоятельств травмирования ребенка, а также ход и результаты расследования уголовного дела.

