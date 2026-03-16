Собака сорвалась с цепи и напала на 8-летнего ребенка в Кулебаках Происшествия

Фото: "Подслушано Кулебаки" / VK

В Кулебаках собака, сорвавшаяся с цепи, напала на ребенка. Животное сильное покусало мальчика и порвало на нем одежду. Информация появилась в сообществе VK "Подслушано Кулебаки".

Местные жители выразили обеспокоенность тем, что в этом районе часто гуляют дети, и призвали принять меры.

Семья пострадавшего обратились в полицию с заявлением. Кто является владельцем животного, неизвестно.

Редакция НИА "Нижний Новгород" обратилась с запросом в администрацию Кулебак, а также в полицию, чтобы узнать, проводится проверка.

Напомним, с 2023 года в России запрещено отпускать собак и кошек на самовыгул. А с ноября 2024 года за выгул собак без намордника ввели штрафы.

