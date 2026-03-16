Собака сорвалась с цепи и напала на 8-летнего ребенка в Кулебаках

В Кулебаках собака, сорвавшаяся с цепи, напала на ребенка. Животное сильное покусало мальчика и порвало на нем одежду. Информация появилась в сообществе VK "Подслушано Кулебаки".
Местные жители выразили обеспокоенность тем, что в этом районе часто гуляют дети, и призвали принять меры.
Семья пострадавшего обратились в полицию с заявлением. Кто является владельцем животного, неизвестно.
Редакция НИА "Нижний Новгород" обратилась с запросом в администрацию Кулебак, а также в полицию, чтобы узнать, проводится проверка.
Напомним, с 2023 года в России запрещено отпускать собак и кошек на самовыгул. А с ноября 2024 года за выгул собак без намордника ввели штрафы.
